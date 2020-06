Antes de volver a conducir, revisa los siguientes elementos del auto

El día de ayer, 1 de junio, se reanudaron algunas actividades después de la cuarentena ocasionado por el coronavirus. A pesar de la “nueva normalidad” y del regreso de muchas personas a sus actividades, no significa que la sana distancia y las medidas de sanidad bajen la guardia.

Si vas a volver a usar tu vehículo, es importante que revises muy bien los siguientes elementos del auto, más después de haberlo tenido estacionado por mucho tiempo.

Elementos del auto que debes revisar antes de salir de casa

A la par de lavarnos las manos, desinfectar los productos que tocamos y estar al pendiente de nuestros síntomas, es de vital importancia revisar el auto antes de volver a circular.

Niveles de aceite

Evita tener problemas con tu motor por no tener los niveles de aceite correctos o por la falta de anticongelante.

Todos tus papeles en orden

No olvides salir casa con tu licencia vigente, y seguro de auto. En marzo se cerraron los centros de verificación y hasta la fecha no se han anunciado los calendarios para poder verificarlo nuevamente.

Revisa el calendario de hoy no circula

Antes de salir de casa revisa si tu auto circula o no. Recuerda que todos tienen una restricción sin importar el holograma.

Neumáticos

Después de varias semanas de no mover el auto, es muy probable que no recuerdes que tan desgastados estén los neumáticos. Revísalos antes de circular, ponles aire y no olvides tener la llanta de refacción.

Frenos

Tener frenos en buen estado es tan necesario como mantener el tanque con gasolina. No salgas de casa sin antes revisar todos estos elementos.

