Porsche te da tips para mejorar tu conducción en el simulador, a fin de que pulas tus habilidades y puedas ganar a otros destacados gamers. Max Benecke es piloto de simulador de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup, y nos rebela las habilidades y la disciplina para llegar a la cima.

"Las carreras en simuladores dependen puramente de la práctica"

Benecke explica que debes preparar el auto y conducir unas cinco o seis vueltas para observar tu ritmo. A diferencia de la vida real, en simulador el tiempo que inviertas a conocer la pista, los puntos de frenada y demás, son claves. Por ejemplo, previo a una competencia de carrera, Benecke practicó ocho o nueve horas diarias en el simulador, sumando unas 30 o 40 horas de práctica para cada carrera.

Tips para manejar en un simulador / Cortesía

No eres un gamer, sino un piloto

Los pilotos de simuladores también se entrenan, deben contar con los sentidos agudizados y conocer que es un negocio serio. Existe puesta a punto y cada elemento también cobra relevancia como en la vida real. Debes revisar la telemetría, neumáticos, ajuste de absolutamente cada detalle del vehículo.

Cómo empezar

Debes adquirir un juego que no sea tan caro, como Codemasters F1, Gran Turismo o Asseto Corsa. Deberás complementar con volante y pedales, los más accesibles y buenos son Logitech o Thrustmaster. Ya con todo lo necesario en casa resta conducir, practicar y repetir.

Tips para manejar en un simulador / Cortesía

Siguiente paso

Si consideras que puedes tomar esta actividad como algo más que un pasatiempo, invierte en mejorar la plataforma con iRacing, que es bastante costosa, pero es la mejor. El sistema permite al usuario conducir constantemente y acceder a autos y circuitos con una fidelidad a sus sistemas, impresionante.

En cuanto al hardware, lo primero que deberás optimizar son los pedales, ya que tener mejor control en la aceleración y frenada es un must. Luego buscar un volante más completo y quizá una triple pantalla.

Tips para manejar en un simulador / Cortesía

Ya sé manejar, ahora…

No sólo se trata de desarrollar reflejos, sentidos, memorizar la pista o saber cuál es el mejor momento para adelantar. La puesta a punto es súper real, más en iRacing, que cuenta con varios ajustes totalmente reales. Modificarás la presión de los neumáticos, la rigidez de la carrocería y los estabilizadores, la caída, converjencia y ajuste del alerón. Todo tiene mucho margen de ajuste y no puedes jugar con ello, va a determinar totalmente tu rendimiento en pista. Los niveles de amortiguación también son claves y debes convertirte en un experto en ello para: sacar ventaja o no perder tiempo vital, pese a que seas el mejor al volante.

Tips para manejar en un simulador / Cortesía

¿Y la técnica?

Ciertos tips ayudan, por ejemplo, jamás pasarte en la frenada o frenar antes, ya que es el 90% del tiempo que perderás. Sea cual sea tu estilo, domina tu trazada, si hay pianos a la entrada de la curva úsalos, aprovecha cada parte de la pista, utiliza todo el espacio disponible para mejorar el viraje e ir más rápido.

Cuidado con el combustible, hasta en el simulador esto tomará en cuenta el auto y notarás menor o mejor agarre dependiendo cuántos litros le ingreses al tanque.

Tips para manejar en un simulador / Cortesía

El rival cuenta

Pregúntate antes de rebasar, qué harías tú si te están llenando los espejos. Trata de adelantar su siguiente maniobra y no adelantes cada que creas que puedas, lee lo que hace, revisa sus errores y planea en dónde lo vas a rebasar, ten paciencia pero déjale saber que estás ahí.