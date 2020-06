Tesla y The Boring Company fabricarían una camioneta para 12 pasajeros a fin de atender el mercado de vehículos comerciales. Todo con base en el know how eléctrico de la marca de Elon Musk.

Tesla y The Boring Company

Ambas marcas han entablado conversaciones a fin de generar una furgoneta o minivan que trabaje como vehículo de transporte dentro de túneles en una visión de movilidad futura. Esto irá enfocado a transportar peatones en viajes cortos según el periódico californiano, The Mercury News. Este vehículo podría ser una realidad gracias a la aprobación de un proyecto en el Valle de San Bernardino, que contempla expandir las líneas de tren ligero para llegar al aeropuerto de Ontario. Situado a 40 millas de L.A (64 km).

The Boring Company presentó una propuesta que tuvo la aprobación unánime de la autoridad del Transporte del Condado de San Bernardino. La cual evaluaba transportes ferroviarios para hacer conexiones con el aeropuerto.

¿Cómo sería?

La idea es cavar un túnel –Ontario Airport Looop– de unos 4.5 km de largo, 4.2 m de ancho y a 10 m de profundidad para conectar al aeropuerto y al suburbio de Rancho Cucamonga.

Curt Hagman, autoridad de San Bernardino, mencionó que está trabajando con Tesla para desarrollar camionetas eléctricas que puedan acomodar hasta 12 personas y su equipaje. Éstas utilizarían neumáticos tradicionales y correrían a una velocidad tope de 200 km/hora. Con lo cual el viaje se realizaría entre 90 segundos y dos minutos.

Las necesidades apuntan a mil 200 pasajeros por hora, más de 10 millones al año. Debido a que el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ontario fue de 5.6 millones el año pasado, pero ha aumentado 10 por ciento de manera anual.

Se proyecta que dicho plan no costaría más de 75 millones de dólares y tomaría 4 años en realizarse, como máximo. Esta sería una de las primeras asociaciones entre Tesla y The Boring Company. De realizarse con éxito, seguramente será un proyecto que se replicará en otros aeropuertos o sitios del planeta.