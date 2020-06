Consejos para enseñarle a conducir a un adolescente

Si decidiste enseñarle a conducir a un adolescente durante esta cuarentena, más vale que sigas los siguientes consejos y que ambos tomen medidas de sanidad.

Es un hecho que la pandemia por coronavirus nos vino a cambiar el ritmo de vida y que, a pesar de eso, hay actividades que se pueden realizar bajo el cuidado extremo y la sanitización.

Cómo enseñarle a conducir a un adolescente

Si eres padre de familia y has estado con tus hijos únicamente conviviendo entonces es muy probable que hayas decidido enseñarles a manejar.

Antes que nada, si has decido utilizar la pandemia para enseñarle a conducir a un adolescente o a cualquier miembro de la familia, es importante que seguir las medidas de seguridad.

Si este es tu caso, te recomendamos enseñarle a manejar a las personas con las que has estado viviendo. Padre/ madre a [email protected] o a su pareja. Una vez que inicien las clases, no se bajen del auto a menos que suceda un imprevisto y no convivan con demás personas ajenas a su rutina.

Habla sobre lo bueno y lo malo que puede suceder. Concientízalo.

La teoría es primero que la práctica. En este primer inciso te recomendamos explicar el funcionamiento de auto manual y las diferencias con un mecánico. También es importante ilustrar al aprendiz con las reglas de tránsito y con los conocimientos básicos de mecánica.

Paciencia ante cualquier situación.

Empieza por enseñar cuales son las posiciones correctas al momento de tomar el volante y los espejos.

Busquen espacio vacíos y horarios de poco flujo vehicular.

No te pongas ni lo pongas nervioso.

La práctica hace al maestro.

Te puede interesar: Top 10, los híbridos más accesibles de México