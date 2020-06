Nissan X-Trail 2021, cambio radical para una nueva generación

Nissan X-Trail 2021 cambia de generación y ha dado a conocer fotografías, especificaciones y todos sus números. En reemplazo de la tercera generación lanzada en 2015, el nuevo X-Trail replica mucho del diseño que hemos visto tanto en Versa como en el recién llegado Sentra.

La parrilla es cromada y con el tipo "V" que la caracteriza (V-Motion). Además, es custodiada por faros led de grandes dimensiones y guiños de diurnas led que contienen las luces direccionales. El labio inferior es color plata, a juego con el marco de la parrilla. Este diseño bitono se replica en el modelo de rines y, también, puede hacer eco con el techo, disponible en otro color de acuerdo al trend.

Nissan X-Trail 2021 / Cortesía

Nueva Nissan X-Trail 2021

Hacia los laterales vemos una silueta más musculosa y volumétrica, que hace eco totalmente con el diseño de la zaga. La construcción echa mano de una nueva plataforma y carrocería que aumenta en rigidez y baja de peso gracias al uso de paneles de aluminio como en las puertas, loderas y cofre. Nissan especifica -100 libras frente a la generación pasada (-45 kg).

Nissan X-Trail 2021 / Cortesía

Por dentro

El salto es cuántico, tomando como ejemplo la deportividad de GT-R, todos los instrumentos están enfocados al conductor, con clúster digital en las versiones tope de gama, volante multifunción forrado en piel con textura contrastante, pantalla táctil de hasta 10.8 pulgadas al centro (8 o 9″ disponibles) y con un diseño bitono con costuras corte diamante en los asientos. También habrá asientos en tela y de cuero sintético para los precios de entrada.

Evidentemente contaremos con conectividad vía Bluetooth para compatibilidad total con Apple CarPlay y Android Auto, carga inalámbrica para el teléfono celular y salidas de aire acondicionado para conductor, pasajero y segunda fila.

Nissan X-Trail 2021, vista trasera / Cortesía

Seguridad

De serie ofrecerá control de estabilidad, tracción, frenos ABS con frenado automático de emergencia y detector de peatones. Frenado de emergencia trasero, monitoreo de punto ciego, advertencia de salida de carril y tráfico cruzado, faros delanteros automáticos.

Pilot Assist estará disponible y asistirá la dirección, detectará tráfico para poder comenzar a frenar suavemente y utilizará el sistema de navegación para ajustar velocidad y reconocer señales de tráfico.

Nissan X-Trail 2021, motores / Cortesía

Mecánica

No cambia de manera sustancial, monta el 2.5 litros de 4 cilindros anterior, con un ligero ajuste de 11 caballos más y 6 libras pie adicionales para terminar en 181 hp y 181 lb-ft. Poder que irá acoplado a una X-Tronic (CVT) de última generación. Si su carta fuerte no es la potencia, entonces sí lo es la economía de combustible. La firma menciona que también se reducen las emisiones contaminantes. Desde el lanzamiento, hay versiones a tracción delantera y AWD.

Nissan X-Trail 2021 / Cortesía

Llegada a México y expectativa de precio

Definitivamente arribará en los siguientes meses, quizá sea la sorpresa para cerrar el año. Actualmente X-Trail 2020 arranca con un precio de 438 mil 100 pesos, por lo que no espere menos de esto. No, no se presentó versión híbrida, pero no deberíamos esperar mucho para que se de a conocer.