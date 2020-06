¿Qué hacer cuando tu auto derrapa y cómo reaccionar correctamente?

Y tú ¿sabes qué hacer cuando tu auto derrapa y cómo reaccionar? En épocas de lluvias o con el asfalto sucio, es importante saber actuar con total precaución mientras conduces.

Las lluvias y el pavimento con exceso de aceite o tierra, son los principales enemigos. Es por esto, que ante cualquier circunstancia de peligro es necesario tomar algunas precauciones previas y saber qué hacer cuanto tu auto derrapa.

¿Qué hacer cuando tu auto derrapa y cómo reaccionar?

No importa si vas rápido o lento, el auto puede derrapar si no se conduce con precaución. Para evitar accidentes por esta situación, te aconsejamos traer neumáticos en buen estado y no manejar a excesos de velocidad.

Hay diferentes circunstancias que podrían ocasionar un derrape, a continuación, te diremos las más comunes y cómo reaccionar:

Por exceso de freno

En ocasiones, el exceso de frenado puede producir derrapes. Para evitar esto, tendrás que dejar de frenar inmediatamente. Si continúas frenando a fondo en derrape, los neumáticos se van a bloquear y perderás demasiado el control.

Por exceso de velocidad

Si comienzas a perder el control del vehículo por culpa del derrape, la primera reacción debe ser en centrarse en el punto al que te quieres dirigir y dejar de acelerar.

Si sufres un derrape trasero, tendrás que corregir el eje trasero con el giro del volante hacia el que se está desplazando la parte trasera. Esto quiere decir que debes girar al lado contrario al que va la parte delantera del vehículo.

No frenes si has perdido el control

Si vas en curva y tu auto comienza a derraparse, deja de acelerar y no frenes. Deja que la velocidad disminuya poco a poco y no gires el volante de manera brusca. Mantén la mirada siempre al punto al que te quiera dirigir.

Para evitar que la situación empeore, lo mejor será tener los neumáticos en perfecto estado y conducir a velocidades adecuadas.

