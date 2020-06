5 películas con autos que le traerán grandes recuerdos a papá

De cara al Día del Padre, celebrado cada tercer domingo de junio, Toyota México nos compartió una de las mejores listas de películas con autos de la marca japonesa que han dejado un legado el cine.

Si todavía no sabes cómo pasar un fin de semana entretenido celebrando a papá, entonces no dudes en buscar estas 5 opciones para pasar un tiempo en familia sin salir de casa.

Películas con autos Toyota que debes ver

Además de ver películas con autos en acción, estamos seguros que la siguiente selección se convertirá en una de las favoritas por la familia. No importa si la deciden ver hoy o mañana, siempre serán garantía más si son amantes de la industria automotriz y de Toyota.

Volver al Futuro

Si quieres que tu papá disfrute de un fin de semana entretenido y recordando su juventud, entonces no duden en ver Volver al Futuro.

Este film de los 80`s fue un boom a nivel mundial, además de ser una gran historia los vehículos protagonistas son: una pick-up Toyota SR5 que aparece en las dos primeras entregas de esa saga, así como el DeLorean del doc Brown.

Terminator

Ver a Arnold Schwarzeneger interpretando a un robot del futuro en Terminator, hará que papá disfrute su día.

Además, las escenas de autos que hay en esta película son muy icónicas. Los ejecutivos de Warner Bros se asociaron con Toyota para realizar increíbles escenas de persecución a bordo de camionetas de la marca.

¡Feliz Día del Padre!

James Bond 007

Un Toyota 2000GT es uno de los vehículos predilectos por el agente 007en la saga You only live twice. Este modelo de la firma automotriz fue tan exclusivo que solo 2 autos fueron producidos para la venta a nivel mundial.

Rápido y Furioso

Como olvidar la legendaria carrera de autos que protagonizó Paul Walker y Vin Diesel en Rápido y Furioso a bordo de un Supra MK IV color naranja.

Toy Story

Para revivir grandes momentos en familia, no hay mejor película que la de Toy Story. ¿Sabías que la camioneta repartidora de Pizza Planeta es una Toyota? Si ponen atención a la escena notarán que solo hay dos letras de la marca en la parte trasera y es del año 1988.

