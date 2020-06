Ford Proyecto México donará 10 mil dólares para apoyar a mexicanos

Ford Proyecto México donará 10 mil dólares en apoyo para personas que sufran de alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial en México. Este brazo filantrópico de Ford Motor Company comprar sillas de ruedas, despensas y paquetes de insumos médicos para contrarrestar los efectos de Covid-19 en las comunidades más necesitadas.

A fin de atender a la población que ha presentado una mayor vulnerabilidad ante la pandemia, el recurso será destinado a la compra de material necesario. Ya sea porque el proveedor principal de la familia perdió su empleo, sus ingresos o provenían de un trabajo o comercio informal que no les ha permitido laborar para poder costear alimentos, insumos médicos y demás.

En esta ocasión la Fundación Merced y Grupo Altía, serán los encargados de ayudar de manera integral a 25 familias con un promedio de 4 integrantes cada una. Impactando al menos a 100 personas radicadas en la Ciudad de México y en el Estado de México, dentro de las cuales 10 niñas, niños y jóvenes con discapacidad severa, múltiple, intelectual y/o mental recibirán sillas de ruedas especializadas, las cuales facilitarán su movilidad ya que cuentan con soporte para la cabeza y cadera, manteniendo así, una posición natural que mejora la calidad de vida y que suman al trabajo de su rehabilitación.

A lo largo del segundo semestre del año se entregarán a las veinticinco familias, paquetes de insumos tanto básicos como especializados para el mantenimiento de la salud e higiene de sus familiares con necesidades específicas, como parte de la primera fase, y despensas de la canasta básica para la segunda parte.

La actividad se suma a la transportación de 9 toneladas de despensa al municipio de Cuautitlán Izcalli y a la recaudación de 460 despensas por parte de los empleados para llevar a la comunidad de Yerbabuena en Xochimilco. También la alianza con Little Caesars que ha llevado 250 mil rebanadas de pizzas en México para el personal de salud, limpieza, bomberos, policías y otros servidores públicos. Sumándose a las donaciones médicas realizadas por Luis Álvarez como parte de la campaña Iron Help, la donación y transportación de 18 mil 500 caretas a través de Enactus y la alianza United Way para transportar materiales educativos.