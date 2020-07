¿No te gusta que alguien más conduzca tu coche? Con estas excusas perfectas para no prestar tu auto evitarás que te lo vuelvan a pedir prestado.

Ya sea porque anteriormente hayas tenido malas experiencias o porque simplemente te incomoda saber que alguien más conduzca tu vehículo, esta situación es totalmente entendible.

Si eres de las personas que tienen “corazón de pollo” y terminan dando el “sí” a todos los que te piden el coche y no quedar mal con ellos, entonces toma nota que las siguientes excusas perfectas para no prestar tu auto te caerán como anillo al dedo.

5 excusas perfectas para no prestar tu auto sin sentirte mal

Es de maña

No hay nada mejor que decir que tu auto tiene algunas “mañas” para conducirlo y que no te deje a mitad de la calle. No importa que tan nuevo o viejo sea el modelo, esta excusa nunca falla.

No tiene seguro

El seguro es básico y siempre debes tener una póliza que proteja al auto. Sin embargo, puede ser una mentira piadosa para que nadie te lo pida prestado.

Ya no tiene gasolina

El decir que ya no tiene gasolina y que te la repongan, puede ser la razón por la que muchas personas te dejen de pedir el auto prestado. En muchos de los casos funciona, haz la prueba.

Tengo que ir al otro lado de la ciudad

Si la persona que te pide tu auto constantemente prestado te ve ocupado, poco a poco te dejará de considerar como una opción.

Si no te gusta prestar tu coche, entonces tendrás que decir que lo necesitas para recorrer toda la ciudad. A final de todo, tú tienes la última decisión de prestarlo o no.

Lo llevaré al mecánico

Lo llevaré al mecánico y no sé cuánto tiempo se quede ahí, ya está fallando demasiado. Esta es una de las excusas infalibles que te sacarán de cualquier percance si no sabes decir que “no”.

