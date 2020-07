Es abogado egresado de la Universidad Anáhuac y Executive MBA del prestigiado IE Business School de Madrid, España. También ha cursado el Next Generation Executive Program de Michigan Ross Business School y el Leadership Development Program en el Center for Creative Leadership en Coronado, California. Luis inició su carrera profesional en 1994 como pasante en la firma Basham, Ringe y Correa, de donde pasó a la firma Baker & McKenzie en la Ciudad de México, donde se especializó en áreas como fusiones y adquisiciones, financiación de proyectos de infraestructura y derecho corporativo. En 2003 se incorporó a Jáuregui, Navarrete y Nader (hoy Jáuregui y Navarrete), en donde trabajó dos años en fusiones y adquisiciones y, además, prestando servicios a Toyota Motor Sales de México y a Toyota Motor Engineering and Manufacturing of North America, que era cliente de dicha firma. Lozano, quien se unió a la compañía en 2005, ahora será responsable de los asuntos públicos de Toyota en México incluyendo las áreas de asuntos regulatorios y gubernamentales, legal, compliance, comercio exterior, comunicación y responsabilidad social corporativa de las operaciones de manufactura y ventas de Toyota de dicho país. - Cortesía

Luis Lozano Olivares ha sido designado Presidente de Toyota Motor de México, en reemplazo de Mike Bafan, con efectividad a partir del 3 de agosto de 2020. El ejecutivo se desempeña actualmente como director senior de asuntos externos y general counsel de compliance para Toyota Motor Sales de México. Luis Lozano Olivares ha sido designado Presidente de Toyota Motor de México Toyota Motor North America anunció que Lozano Olivares será responsable de los asuntos públicos de Toyota en México, incluyendo áreas de asuntos regulatorios y gubernamentales, legal, compliance, comercio exterior, comunicación y responsabilidad social corporativa de las operaciones de manufactura y ventas de Toyota en el país. Reportará a Chris Reynolds, Chief Administrative Officer de las operaciones de manufactura y recursos corporativos de Toyota Motor North America. Por su parte, Tom Sullivan continúa como presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México, al frente de operaciones de ventas y trabajando con la red de distribuidores. Mike Bafan seguirá como Chairman de Toyota Motor Manufacturing de Baja California y Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato. Así como VP de grupo para el Centro de Innovación de Manufactura basado en Plano, Texas. Finalmente, Óscar Quijada continuará como presidente de Toyota Motor Manufacturing de Baja California yy Francisco García continuará en la presidencia de Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato. ¿Quién es Luis Lozano Olivares? Con una trayectoria en el ámbito de las relaciones institucionales, comercio exterior, jurídico, gobierno corporativo y de la reputación, Lozano es miembro del Comité Ejecutivo y del Comité de Auditoría de Toyota de México y representante de Toyota en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; también es representante de Toyota en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Fue pieza fundamental para la compañía representando a Toyota ante el gobierno mexicano durante las negociaciones del T-MEC. Es abogado egresado de la Universidad Anáhuac y Executive MBA del prestigiado IE Business School de Madrid, España. También ha cursado el Next Generation Executive Program de Michigan Ross Business School y el Leadership Development Program en el Center for Creative Leadership en Coronado, California. Luis inició su carrera profesional en 1994 como pasante en la firma Basham, Ringe y Correa, de donde pasó a la firma Baker & McKenzie en la Ciudad de México, donde se especializó en áreas como fusiones y adquisiciones, financiación de proyectos de infraestructura y derecho corporativo. En 2003 se incorporó a Jáuregui, Navarrete y Nader (hoy Jáuregui y Navarrete), en donde trabajó dos años en fusiones y adquisiciones y, además, prestando servicios a Toyota Motor Sales de México y a Toyota Motor Engineering and Manufacturing of North America, que era cliente de dicha firma. Lozano, quien se unió a la compañía en 2005, ahora será responsable de los asuntos públicos de Toyota en México incluyendo las áreas de asuntos regulatorios y gubernamentales, legal, compliance, comercio exterior, comunicación y responsabilidad social corporativa de las operaciones de manufactura y ventas de Toyota de dicho país.