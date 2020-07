¿Sabías que un auto se puede incendiar? Estas son las razones

¿Cuántas veces hemos visto que un auto se incendia en las películas? Evidentemente, esa imagen catastrófica es muy común en los films. Sin embargo, es importante saber que esto puede suceder en la vida real.

Aunque no es tan común, como lo hemos visto, este suceso puede ocurrir en tu auto. Básicamente la movilidad de un vehículo se da a través de diferentes componentes que involucran gasolina, aceites, anticongelantes, agua, etc. Algunos de estos líquidos se caracterizan por ser inflamables, por lo que, si no se tiene el cuidado necesario o un buen servicio del auto, el porcentaje de que se incendie podría ser mayor.

Hoy en día, los coches cuentan con mayor tecnología y algunos de ellos han incorporado sistemas de manejo, que evitan accidentes. Pero si alguna vez te has preguntado ¿por qué se incendian lo autos? Aquí te daremos algunas respuestas.

Razones por las que un auto se incendia

Fuga de gasolina

Si tu auto presenta fugas de gasolina, no lo dejes pasar por ningún motivo. Además de dañar el motor y otros elementos, podría incendiarse si existe la presencia de una chispa mínima de fuego. Es importante darle un buen servicio al coche cada determinado tiempo.

Accidentes sumamente fuertes

Los accidentes sumamente fuertes son una de las principales causas por las que un auto se podría incendiar. Si un vehículo va a una velocidad de 140 km/h y se estampa de frente contra un muro o algún otro coche, es muy probable que haya un incendio. Esto se provoca por el derrame de todos los líquidos y la ruptura de cables.

Sistema eléctrico en mal estado

Cuando el sistema eléctrico está en mal estado o se realizó un mal tuning del sistema de sonido, se pueden provocar falsos en los cables que ocasionen un incendio dentro del auto.

Es importante asegurarnos que el sistema eléctrico esté en buenas condiciones. Ya que es una de las principales causas de que algo se queme y prenda en llamas.

Mangueras rotas

Las mangueras son las encargadas de pasar los líquidos necesarios para que el vehículo funcione. Si alguna de ellas se rompe, la probabilidad de que se incendie el auto es mucho mayor.

Evita que esto suceda manejando con precaución y teniendo tu coche en buen estado.

Te puede interesar: Cosas en las que se fija un hombre en cuanto se sube al auto de una mujer