Esto sucedió en la vida de Elon Musk que lo motivó a invertir en Tesla y crear SpaceX

¿Cómo fue que Elon Musk, CEO de Tesla, decidió impulsar los autos eléctricos? ¿Por qué se interesó en el espacio?

Para contestar estas preguntas, tenemos que irnos algunos años atrás en la vida de la séptima persona más rica del mundo (según Bloomberg) con 70.5 mil millones de dólares. Nada mal, ¿cierto?

Este polémico empresario, mente detrás de la popular y exitosa marca de autos eléctricos, reveló en el podcast "Third Row Tesla" qué fue lo que lo llevó a invertir en Tesla.

Con información de CNBC, él estuvo interesado en la sostenibilidad y los autos eléctricos desde tiempo atrás.

Sin embargo, fue en 2003 cuando probó el auto Tzero, un auto deportivo eléctrico de 1997 por AC Propulsion, que se intrigó en los autos eléctricos.

En palabras de Musk, a pesar de que no tenía puertas, techo, bolsas de aire ni un sistema de enfriamiento efectivo, tuvo la visión para darle seguimiento a la idea.

Incluso, en su cuenta de Twitter, el empresario reveló:

"Gran crédito a AC Propulsion para el auto deportivo eléctrico Tzero 1997-2003 que inspiró a Tesla Roadster. Sin eso, Tesla no existiría o habría comenzado mucho más tarde".

Major credit to AC Propulsion for the tzero electric sports car 1997-2003 that inspired Tesla Roadster. Without that, Tesla wouldn’t exist or would have started much later. pic.twitter.com/NxCgYO9JXx

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2018