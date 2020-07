Frases que por ningún motivo debes decirle a un conductor

Existen comentarios que jamás le debes decir a un conductor a menos que ya no quieras volver a subirte con esa persona o busques crear un conflicto serio.

Ser un buen copiloto va más allá de la buena compañía. Sin embargo, hay personas que por sus actitudes o aptitudes no logran ser la compañía perfecta durante trayectos en el auto.

Cumplir con una buena dinámica con el conductor puede resultar ser una tarea difícil si es que no pones atención a tus comentarios “molestos” o no te preocupas por crear un ambiente de respeto en el vehículo.

Si has notado que la gente opta por no preguntarte si te da un aventón o simplemente te sientes incómodo cada vez que te subes al auto de alguien, pon mucha atención en los siguientes comentarios que jamás le debes decir a un conductor. Sin darte cuenta, podrías estar haciéndolos.

Comentarios que jamás le debes decir a un conductor

“Mujer tenías que ser” “Se nota que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez”

¡Nunca lo hagas! Criticar o hacer acusaciones por ser hombre o mujer, es uno de los comentarios más imprudentes que puedes hacer.

“¡Fíjate!” “¡Frena!” “¡Tope!”

No te conviertas en el instructor incómodo. Más vale decir las cosas de otra manera o cuando no estén en el auto que simplemente comenzar a gritar u ordenar.

“No me gusta tu música” / Subirle al volumen de la música/ Cambiar la estación de radio constantemente

Si realmente quieres crear un buen ambiente durante tu trayecto, entonces te aconsejamos evita estar cambiando cada dos segundos a la música o le subas al volumen. Son distractores para el conductor.

Dar noticias imprudentes

Dar noticias imprudentes, ir peleando o cualquier otra conversación agite la estabilidad del conductor es sumamente peligrosos para todos los pasajeros. Evita cualquier problemática mientras van en el auto.

Enseñar fotos en el celular

Por ningún motivo debes enseñarle cosas al conductor en un celular mientras está conduciendo. Pues esta es una de las acciones principales por las que los accidentes viales suceden.

Malas instrucciones

Por aquí no, poquito más adelante, gira en este momento, son algunas de las malas instrucciones que molestan a cualquier conductor. Anticipen esta problemática y asegúrense de investigar la ruta antes de encender el auto.

¿Quieres un cigarro? ¿Puedo fumar?

Otros de los comentarios que jamás le debes decir a un conductor o preguntar es: ¿quieres un cigarro? ¿puedo fumar? No importa si ambos fuman, en el auto no es aconsejable hacerlo. Busca la seguridad de ambos y no distractores.

