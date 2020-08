Estas son las razas de perros que están en mayor riesgo de morir si permanecen dentro del auto

Es muy común que nuestros perros nos acompañen a todos lados. Sin embargo, debes conocer los riesgos que conlleva que estén en el auto y, sobre todo, qué razas corren más peligro.

Para empezar, los perros no cuentan con mecanismos de transpiración como los humanos. Únicamente pueden enfriarse jadeando y sudando a través de las almohadillas de sus patas.

Por esta razón, 15 minutos son suficientes para que un animal sufra daño cerebral o muera por insolación, tal como lo indica Peta y otros estudios.

¿La razón? El calor dentro de un auto no corresponde a la temperatura exterior. Si la temperatura ambiente está a 25º C, el auto estacionado puede alcanzar 38 º C. Si la temperatura se encuentra en 32º C, la temperatura dentro del auto asciende a 43º C en menos de 10 minutos.

A su vez, estudios y pruebas de temperatura han demostrado que no hay gran diferencia con las ventanas abajo.

Razas de perros con mayor riesgo

Con información de Daily Mail, expertos de la Universidad de Nottingham Trent y el Royal Veterinary College descubrieron que las razas braquicefálicas o de "cara plana" están en mayor riesgo de sufrir un golpe de calor.

¿La razón? Para las razas con caras planas les es casi imposible enfriarse. Pero, ¿de cuánto estamos hablando?

En comparación con un labrador, el cual no tiene un riesgo mayor que las razas cruzadas:

– Bulldog inglés: 14 veces más probabilidades de sufrir un golpe de calor

– Bulldog francés: 6 veces más probabilidades.

– Dogue de Bordeaux: 5 veces más probabilidades.

– Pug: 3 veces más probabilidades.

Por supuesto, esto no quiere decir que el resto de las razas estén exentos de los riesgos. En efecto, cuando la temperatura excede los 35° C, como en primavera y verano, el riesgo de sobrecalentamiento es alto para todas las razas de perros.

¿El horario más peligroso? Aunque no lo creas, ¡entre las 4 y 5 de la tarde!

¿Lo sabías?

