¿Los mecánicos abusan de las mujeres debido a su género? Un estudio lo revela

Si sientes que no has encontrado mecánicos honestos, te sorprenderá saber que este problema lo viven las personas aquí, en China y en todo el mundo.

¿Te has dado cuenta que continuamente usan términos que no conoces o explicaciones que no entiendes?

Según la percepción de un gran número de personas, este tipo de explicaciones confusas las usan para confundirte y, como consecuencia, cobrarte de más.

En Reino Unido, MotorEasy se dio a la tarea de investigar las frases más comunes que usan los mecánicos que los clientes no entienden.

Esto no quiere decir que las frases sean incorrectas. Simplemente, se aprovechan de que las personas no saben con precisión qué es lo que necesita su auto y el procedimiento que requiere para arreglarlo.

¿Qué términos son importantes conocer? Saber cuándo un ruido tiene que ver con la dirección y la suspensión.

Conocer qué es un control diagnóstico, el cual, explicado de forma sencilla, implica conectar una computadora portátil a la unidad de control electrónico del automóvil para identificar la falla.

También, se aprovechan de que los clientes no saben qué tipo de problemas pueden sufrir la suspensión, los frenos, el motor y las fallas eléctricas más comunes.

En realidad, un gran porcentaje de los diagnósticos parecen ser mucho más complejos de lo que realmente son.

Mujeres perciben que los mecánicos se aprovechan de su género

El estudio también reveló que:

– El 47 % de los automovilistas consideran que pagaron en exceso porque no sabían exactamente qué les estaba cobrando el mecánico.

– Un tercio de las mujeres piensan que han sido blanco de abusos de un mecánico.

– Incluso, el 32 % dijo que había dejado de usar un proveedor de servicio por considerar que se aprovecharon de su género.

– Los mecánicos se encuentran entre las 10 profesiones menos confiables, según un estudio reciente de Pentific.

¿Qué hacer al respecto?

Uno de los grandes estereotipos es que las mujeres no saben de autos y cuestionan menos al momento de darles un diagnóstico y cobrarlo.

Sin embargo, es momento de romper con esta idea. La única forma de lograrlo es informarte a profundidad de los problemas más comunes del automóvil y, principalmente, exigir explicaciones claras y precios justos desde un inicio.

