¿Qué hacer si le entra agua al motor de un auto por inundación o charco?

Más vale prevenir que lamentar. Es mejor evitar cruzar una inundación, por más leve que parezca, que exponerte a dañar tu auto o quedarte varado. Además, no sólo podría ser arrastrado por la corriente, sino que podría entrarle agua al motor.

En este caso, el agua puede ocasionar daños en distintas partes del auto. ¿Cómo evitarlo?

Si ya le entró agua, es indispensable no volver a encender el motor. ¡Así es! Si no es muy profunda el agua y no corres riesgo de ser arrastrado por la corriente, es mejor quedarte ahí y hablar a tu seguro.

También debes de revisar si ha entrado agua a los frenos y al interior del vehículo. Por esta razón, debes verificar constantemente que los frenos sigan funcionando.

Mercedes-AMG GT Black Series motor / Cortesía

¿Qué le sucede al motor cuando el entra agua?

Con información de Express, Nick Reid, experto técnico y jefe de transformación de GreenFlag, explica:

"Si conduces a través del agua y el motor se detiene repentinamente y no gira, esto significa que los cilindros se han llenado de agua.

Esto se llama bloqueo hidráulico porque los cilindros del motor no pueden comprimir el agua, ya que hacen la mezcla de combustible y aire que usan para generar energía. No intente arrancar el motor o se pueden producir daños graves".

Por su parte, Vince Crane, Patrulla del Año de AA (Automobile Association) explica:

"Sólo se necesita un vaso de agua para ser absorbido por el motor para destruirlo y, en muchos automóviles, la entrada de aire del motor es baja en la parte delantera.

Aunque no lo creas, basta con 10 cm de profundidad para que se produzcan daños al automóvil.

A su vez, debes de conducir lentamente para evitar que los neumáticos pierdan contacto y adherencia con el suelo, así como para evitar el acuaplaneo.

En cualquier caso, agarrar el volante de manera firme y recta es indispensable para tener mayor control del vehículo.

¿Te ha pasado?

