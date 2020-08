Un conductor fue captado intentando cargar gasolina, ¡a su Tesla!

Un video capturó el momento en el que un joven llega a una gasolinera para llenar el tanque de su Tesla, a pesar de ser un auto eléctrico.

Y no sólo es cualquier eléctrico, ¡Tesla es de los más populares en el mercado! Es su distintivo y es el único tipo de motorización que maneja la marca.

Sin embargo, ¿será real que alguien que maneja esta marca de autos ignore este pequeño gran detalle? Especialmente porque se trata de un Tesla Model 3, uno de los modelos de entrada de la marca.

¿Qué sucedió?

Con información de This Is Money, el incidente tuvo lugar en Las Vegas y fue compartido por Justin Flom el pasado 15 de julio.

El video muestra cómo un hombre sale de su Tesla y, tras volver a ingresar al vehículo, saca su cartera. Posteriormente, abre el puerto de carga, toma la boquilla de la gasolina e intenta insertarla.

Al no poder efectuar la carga, abre la cajuela para revisar el automóvil. Posteriormente, busca en la parte delantera de auto, por lo que levanta el capó.

Fue hasta que busca en su celular cuando se da cuenta de su error exclamando una grosería.

¿Es real?

Las sospechas de si fue planeado o no, no se hicieron esperar. Por ejemplo, algunos alegan que este vehículo al no contar con tanque de combustible, ¿qué fue lo que vio dentro del auto que le hiciera pensar que estaba corto de gasolina?

Otros comentaron:

"No puedo creer que pagaría tanto por un coche y no saber lo que compró."

"Por supuesto que está organizado, este es un truco de relaciones públicas, es por eso que Musk no necesita usar publicidad paga porque simplemente configura este tipo de trucos y luego se vuelven virales."

"Estoy bastante seguro de que se están burlando de esa chica que intenta bombear su Tesla en una gasolinera."

Con respecto a este último comentario, se refiere al video de una joven que cometió el mismo error el año pasado.

Sin embargo, incluso en este video las sospechas de su veracidad también inundaron las redes. Incluso, hay quienes alegaron que se trataba de un hombre disfrazado.

"Parece ser un hombre vestido de mujer. Entonces me imagino que es una trampa."

"Sí. Mira la forma de las piernas y no hay tetas. Es un hombre y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, verlo sigue siendo divertido."

Por último, con respecto al video del hombre y su Tesla, hay quienes notaron que el video se parecía mucho a uno que recientemente fue viral de una mujer que no podía cargar gasolina al no saber cómo estacionar su auto del lado correcto.

Especialmente, porque la voz del que está grabando y el formato es muy parecido. Para que no te quedes con la duda, ¡te lo compartimos en la siguiente nota!

