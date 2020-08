Zurdos o diestros ¿quién tiene más probabilidad de chocar?

Antes que nada, ¡feliz día internacional del zurdo! Una vez felicitados a todos nuestros lectores que escriben con la mano izquierda, les compartimos lo que descubrió un estudio acerca de sus habilidades al volante.

Si eres zurdo o diestro, podrás o no estar de acuerdo. Sin embargo, las estadísticas comprueban quiénes son mejores conductores dependiendo de la cantidad de accidentes automovilísticos que hayan cometido.

Imagen: pxfuel

Estudia comprueba que los zurdos tienen más probabilidades de chocar

Ser un buen conductor no depende 100% si eres zurdo o diestro, si no de la responsabilidad, conocimiento y habilidades desarrolladas al volante. Sin embargo, hay estadísticas que están a favor de los que escriben con la mano derecha.

De acuerdo a una investigación hecha por la compañía británica Privilege Car Insurance, comprobó que los zurdos cometen más accidentes de autos más graves y tienes más multas por exceso de velocidad.

Sin embargo, se aseguró que los resultados apuntan a que no es por falta de habilidad, si no que en muchos lugares si no es que, en la mayoría, los vehículos y las señalizaciones de tránsito están diseñadas para la comodidad de los diestros.

Desde cambiar las velocidades, hasta para pisar el acelerador o el freno, los zurdos suelen tener mayor complicación. Por desgracia, no se ha ido modificando la posición de algunos objetos para evitar que esto siga sucediendo.

Cabe mencionar que los zurdos representan cerca de 13% de la población mundial. Ahora, una vez sabiendo esto ¿qué opinas? No es culpa de los zurdos 100% si no de los diseños creados y enfocados principalmente a los diestros.

