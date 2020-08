Tips para manejar un Jeep fuera de camino con el ejemplo de Jeep

Hoy te compartimos una prueba de manejo off road, en donde te brindamos tips para manejar un Jeep fuera de camino. Y para ello la gente de FCA México nos prestó –durante una semana– el fantástico Wrangler Rubicon Unlimited Xtreme, en otras palabras, uno de sus Wrangler más capaces en oferta.

Wrangler es una leyenda y manejarlo toda una experiencia, más cuando le sumas la palabra Rubicon, que significa: que lo puede todo, más porque goza del badge Trail Rated.

Desarrollado específicamente para sortear caminos complicados como si se tratara de la autopista mejor asfaltada, y de subir, bajar, vadear, escalar, tirar… you name it, como ningún otro. Wrangler está hecho para caminos complicados, pese a verse muy bonito estacionado en el centro comercial.

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Xtreme Trail Rated / Cortesía

Diseño

En esta versión, Rubicon Xtreme, prácticamente puedes quitarle todos los paneles: adiós a las puertas, al techo, al medallón, es más, baja el parabrisas, pósalo y asegúralo sobre el cofre, que para eso están los detalles plásticos (ganchos), aquí todo es funcional, con excepción del logo Willys en los rines y diferentes elementos interiores.

La cuarta generación es más aerodinámica, pero no creas que la sobreestilizaron, nomás le dieron una peinada y le incorporaron tecnología como luces led, faros con proyector horizontal, traseras led, la famosa parrilla de 7 barras y demás. Fascia con luces de niebla, cobre con entradas de aire para mejorar la respiración del motor, ganchos específicos para labores de arrastre o remolque, neumáticos para off road y rines de 17 pulgadas, eso es lo de menos. Es un Jeep, se ve a kilómetros de distancia y más con ese color amarillo con el que nos lo prestaron.

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Xtreme Trail Rated, trasera / Cortesía

Por dentro, si bien es minimalista y todo está en su lugar, luce renovaciones tecnológicas que harán más placentero cualquier tipo de viaje. La cuarta generación del sistema de infoentrentenimeinto Uconnect®. Incluye Apple CarPlay y compatibilidad total con Android Auto, todo ajustado desde la pantalla táctil de 8.4 pulgadas. Los mandos y ajuste de control de crucero se encuentran en el volante. Cuenta con un sistema de llave inteligente, la cual permite ingresar al vehículo sin necesidad de sacarla del bolsillo. Bocinas, claro, 9 y suenan a todo dar.

Tips para manejar un Jeep fuera de camino

Es pleonasmo decir que la tracción es 4×4, que cuenta con caja reductora y bloqueos de diferenciales delantero y trasero si es que hablamos de Jeep Wrangler Rubicon. Pero debes saber, si eres iniciado en Wrangler, que la tracción más habitual en este vehículo es la trasera. Vaya, tú pones drive y traerás el empuje y no poder en cada rueda. Para ello deberás accionar el modo 4H y, fuera de camino según te pida la aventura.

La suspensión delantera es de eje rígido DANA 44, con resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores especiales. El trasero también es eje rígido Dana con amortiguadores de gas y barra estabilizadora.

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Xtreme Trail Rated / Cortesía

2H – tracción trasera

N – Neutral para ser remolcado y cambiar a modos off-road

4H – tracción total para pavimento complicado, arena, tierra, graba

4L – tracción total marchas cortas, off road pesado con relación 4-1

Bloqueo de diferencial delantero y trasero en Rubicon.

Posee el maravilloso sistema Command-Trac (que tiene una caja de transferencia de dos velocidades) y Rock-Trac. El Jeep Wrangler Unlimited Rubicon puede vadear agua hasta 30 pulgadas de profundidad, tiene un ángulo de aproximación de 44 grados, un ángulo de salida de 37 grados y un ángulo de apertura de 27.8 grados.

Incluye una memoria de off-road pages, la cual permite al usuario revisar su desempeño en el todoterreno. Mirando cómo se comportó el tren motriz y los diferentes sistemas del off-road con los que viene equipado el vehículo. Los asientos del Rubicon son muy cómodos, forrados en tela y luciendo costuras en color rojo.

Seguridad

Jeep Wrangler Rubicon Unlimited (Xtreme) está desarrollado en un chasis monocasco y dotado de bolsas de aire delanteras (frontales y laterales) con despliegue según la detección del impacto. En cuanto a asistencias, posee sensor de detección de punto ciego, cámara de reversa, detección de presión de neumáticos, control de crucero adaptativo, asistencia de arranque en pendientes, sistema de anclaje ISOFIX y frenos de disco en las 4 ruedas con ABS. Cuenta con asistencia de aparcamiento ParkSense y sistemas como el ESC (control electrónico de estabilidad); ERM, mitigación electrónica de volcadura, control de tracción y fuerza de frenado, control de oscilación de remolques.

Si bien su historia data de 1941 con el famoso Willys, en realidad los Wrangler se producen desde 1987, y a partir de esa fecha se han lanzado 4 generaciones denominadas: YJ, TJ, JK y JL (actual).

Pesos y capacidades

No es una varita de nardo, son casi dos toneladas en esta versión, con tanque de combustible de 81 litros, para que saques la black a la hora de pagar por el combustible. Pero puede cargar con 481 kg y remolcar 900 kg sin problema alguno. Mide 4.78 m de largo x 1.87 m de ancho y 1.86 m de alto, con una distancia entre ejes de poco más de tres metros.

Trail Rated: este emblema significa que el Jeep ha sido probado en cinco categorías de todoterreno: tracción, distancia al suelo, maniobrabilidad, articulación y capacidad para vadear.

7 años de garantía

Precio: desde 998 mil 900 pesos, porque lo puedes Moparizar con lo que se te ocurra.

Otras versiones de Wrangler Unlimited: