Nuevo teaser de Jeep Wagoneer

Jeep Wagoneer regresa, pero antes de ello hay que "calentar" el tema, como en todo lanzamiento. La marca y el Grupo FCA ya están listos para develar este vehículo, pero lo harán por episodios.

Publicado en Twitter, el Grand Wagoneer está a punto de regresar y muestra brevemente un contorno del SUV, lo que confirma que el modelo tendrá rieles en el techo, retrovisores exteriores y demás.

Grand Wagoneer se colocará en la parte superior de la gama Jeep y compartirá la mayoría de sus fundamentos (incluido su marco, su suspensión y sus motores disponibles) con la Ram 1500. Dirigido directamente a competir con los SUV de lujo como el Cadillac Escalade y el Lincoln Navigator, el modelo insignia de Jeep se ensamblará en la misma fábrica de Warren Truck Assembly, Michigan, que construye el 1500. Habrá un híbrido enchufable denominado 4xe, y se espera que monte el Pentastar de 3.6 litros.

Jeep presentará el Grand Wagoneer el 3 de septiembre, aunque es probable llegue a México hasta 2022. Pronto habrá debut del Wrangler 4xe y, de cara al futuro, la marca presentará el muy esperado Grand Cherokee de próxima generación. Y falta por conocer si se hará realidad el primer Wrangler con motor V8 y capacidades superdotadas.

Jeep Wagoneer presenta un nuevo teaser de lo que será o serán sus vehículos Wagoneer, vemos la parrilla y algo que está haciendo eco en las redes sociales. El nombre evita la palabra Grand, lo que apuntaría quizá a la eliminación de esta palabra en el modelo o, lo que es más probable, el lanzamiento de versiones corta y larga. A fin de hacer frente a Tahoe y Suburban.

Tras 29 años de dejar la producción, el vehículo popularizado en los 70 y 80 está por retornar. Habrá que ver la plataforma a utilizar, las capacidades que entrega y cuáles serían los niveles de equipamiento que lanzará.

El segmento que atacará será el de SUV grandes, poniéndose al tú por tu con Explorer, Expedition, Suburan y Tahoe, al parecer. Aprovechando la potencia y gran preferencia que la gente está sintiendo por Jeep.

