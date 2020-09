Nuevo teaser Z de Nissan

El lado Z de Nissan entrega un nuevo teaser previo al lanzamiento de un vehículo prototipo el 16 de septiembre. La marca publicó un nuevo video en donde exhibe lo que podemos esperar del legendario bólido.

Con 50 años de historia, la letra de la emoción en la marca japonesa promete exhibir un concepto este septiembre y un modelo de producción hacia 2023.

La información que entrega Nissan es poca, pero al parecer se inspirará en el Fairlady Z de 1969 y le dotará de algunos elementos más actuales vistos en sus Z. Se espera que el interior sea completamente tecnológico y orientado a la conducción, mientras que debajo del capó podríamos esperar por un 6 cilindros turbo con algo así como 400 hp o incluso una versión de alrededor de 500 caballos.

50 years of passion. Innovation at its core. Modern technology, and a nod to 50 years of heritage. The #NissanZ Proto is coming. Stay tuned! #PowerofZ #Nissan pic.twitter.com/s0RUrNCChN

— Nissan (@Nissan) September 1, 2020