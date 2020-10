5 datos curiosos de la colección de los Porsche de carreras anaranjados de Jägermeister

Una de las marcas que cuentan más historias con respecto a sus autos, es Porsche. Y no es para menos, ¡hay mucha tradición y pasión detrás de cada uno de ellos!

Por esta razón, Jürgen Lewandowski escribió para la revista Porsche Klassik Magazine un artículo donde relata cuándo y cómo comenzó la colección de los Porsche anaranjados de Jägermeister.

A continuación, te compartimos cinco datos que el autor narra con respecto a esta fascinante colección.

5 datos curiosos de los Porsche con decoración naranja de Jägermeister

1. Eckhard Schimpf colecciona los autos de carreras que ha conducido. Él es el ‘padre’ e ‘inventor’ de los ahora legendarios vehículos de carreras Jägermeister.

El modelo que despertó su deseo de iniciar la colección fue un Porsche 914/6. Es el auto de carreras que Schimpf adquirió en el concesionario Max Moritz, en Reutlingen (Alemania), en 1972, y que él mismo había pilotado en diversas competiciones entre 1970 y 1971.

2. En enero de 1971, todo dio un giro inesperado: "Quería participar en el Rallye de Montecarlo y Porsche acababa de lanzar al mercado el 914/6, un auto que me parecía sumamente interesante por sus dimensiones compactas y su arquitectura de motor central. Así que me hice con una unidad y empecé a competir en rallys, eslalon y otras carreras. Con el auto prácticamente de serie, sin apenas modificaciones, me lancé a la aventura de correr el Rally de Montecarlo de 1971.

Lamentablemente, llegó a su fin con un accidente en la mítica carretera de los Alpes Marítimos. Al año siguiente volví a tomar la salida del Montecarlo desde Fráncfort y, de nuevo, mi actuación terminó en una cuneta de aquellas reviradas carreteras alpinas. El motor en posición central y la nieve forman una combinación peligrosa”.

¿De dónde viene la decoración en tonos naranjas con la inscripción de Jägermeister?

Fotos: Theodor Barth. Derechos: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Alemania.

3. Schimpf necesitaba financiar sus aventuras en las carreras. Y para ello recurrió a su primo Günter Mast, el entonces máximo responsable de la conocida firma que comercializa licores de hierbas, a quien pidió una contribución de 500 marcos para su participación en el rally a cambio de incorporar la inscripción ‘Jägermeister’ en su auto.

Finalmente, su primo le dio 1000 marcos, pues 500 era una cifra muy baja para que pudiera dar rienda suelta a su afición por la competición. Esa conversación fue el punto de partida del equipo Jägermeister Racing Team. Éste financiaría muchos autos y pilotos de primer nivel en las siguientes décadas.

4. Schimpf volvió en 1972 al mismo concesionario de Reutlingen para hacerse, esta vez, con un 914/6 GT. Durante dos años obtuvo algunas victorias y otros buenos resultados en diversas carreras. Al 914 le siguió, en 1974, un 911 3.0 RSR, con el que disputó 84 pruebas y obtuvo 39 victorias entre los años 1974 y 1977.

5. Schimpf poco después se movió hacia otra marca con sede en Múnich. Sin embargo, el equipo Jägermeister se mantuvo fiel a Porsche. Tal es el caso de los equipos Max Moritz y después Kremer, que emplearon varios 934 y 935; más adelante llegaron los 956 y 962, que fueron pilotados por varios profesionales, entre ellos Keke Rosberg, Jan Lammers, Hans-Joachim Stuck, Gerhard Berger, Thierry Boutsen, Roland Ratzenberger y Oscar Larrauri.

