En esta nota, te darás cuenta de algunos objetos que por ningún motivo debes de olvidar en el auto cuando hace frío o es temporada de invierno, si es que quieres cuidar tu vehículo e inclusive tu salud.

Objetos que no debes dejar en auto cuando hace frío

Dependiendo de la ciudad en la que vivas o en los grados a los que te encuentres, es importante que no vayas a olvidar estos objetos dentro del auto.

Bebidas gaseosas

El frío o las bajas temperaturas, pueden congelar y hacer que exploten las bebidas gaseosas. Si están en lata, el daño es peor, pues podrían salir volando y causar un accidente.

Latas de aerosol

Al igual que las bebidas enlatadas y gaseosas, las latas de aerosol son objetos que por ningún motivo se deben de olvidar en el auto cuando hace frío. Debido a los químicos que contienen, se pueden romper y manchar las vestiduras del vehículo.

Celulares

Si la temperatura ronda los 0º, entonces tu celular o los aparatos electrónicos podrían comenzar a presentar daños en el mecanismo. Para asegurarte de que esto no suceda, revisa el instructivo de tu aparato móvil en donde encontrarás las temperaturas ideales para un correcto funcionamiento.

Instrumentos musicales

Si eres músico o tocas algún instrumento musical por hobby, entonces más vale que no los olvides en el auto cuando haga frío. Las temperaturas bajas desafinan los instrumentos musicales y si son de madera se podrían fracturar. ¿Lo sabías?

Insulina y medicamentos

Los medicamentos y la insulina son temas serios y no se deben dejar no cuando haga mucho frío o calor al interior de un auto. Muchos medicamentos pierden sus propiedades con cambios de temperatura drásticos y por ende no hacer efecto en el consumidor.

