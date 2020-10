GMC Hummer EV ya tiene fecha de presentación, será durante este mismo otoño cuando el vehículo sea presentado durante la Serie Mundial de Beisbol. Además, de manera simultánea, se apoderará del programa de televisión La Voz, en Estados Unidos.

GMC Hummer EV será presentado en la Serie Mundial

El vehículo será transmitido vía on-line y durante las pausas comerciales, la presentación de este vehículo contará con los reflectores propios de este importantísimo compromiso, pero también con quienes prefieren ver el programa de entretenimiento.

Siguiendo el ejemplo de Bronco, que fue revelado en diferentes canales de televisión, será Fox quien transmita el lanzamiento de Hummer para la audiencia en general, así como NBC.

GMC Hummer EV / Cortesía

¿Qué esperar?

El nuevo Hummer eléctrico tendrá una gran configuración de entregas de potencia. No obstante no contará con ninguna opción a gasolina. Por lo que no espere encontrar un V8 en la ecuación.

Se confirma que contará con versión pick up. Por lo que estrechará la lucha con F-150 de nueva generación que, si bien presentó un híbrido. Bien podría dar la sorpresa de un full EV.

Se comienzan a revelar los planes para la transmisión y prestaciones. Ya que con el tren motriz más poderoso: mil hp, e irá de 0-100 en 3 segundos aproximadamente.

Adicionalmente habrá otras mecánicas más descafeinadas y accesibles. Lo que está claro es que la marca busca un éxito comercial y para ello dará lo que el cliente demande. GMC preparará a Hummer como buque insignia de un gran de tecnología de vehículos eléctricos que irán revelándose poco a poco.