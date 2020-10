Uno de los mejores vendedores de Porsche en el mundo es mexicano y responde al nombre de Jair Hernández, quien trabaja en el distribuidor de la marca en Querétaro.

El Ejecutivo de Venta Certificado del Porsche Centre Querétaro obtuvo el puntaje más alto del Grupo México y uno de los tres en los que Porsche Latinoamérica divide la región América Latina y el Caribe.

Jair Hernández, Porsche / Cortesía

¿Qué es el Sales Excellence Award?

Toma en cuenta cuatro criterios principales: cumplir al 100% el plan de carrera y actualización definidos por la marca; cumplir objetivos mensuales; mantener un alto índice de satisfacción del cliente y asegurar la atención de excelencia a todos los clientes potenciales de la marca. A Jair le acompañan Karen Pardo de Colombia y José Antonio Montero, de Costa Rica.

"Me agrada mucho recibir este premio por parte de Porsche, pero me agrada mucho más ver la sonrisa de mis clientes cuando salen de Porsche Centre Querétaro estrenando su auto. De manera que me gustaría compartir este reconocimiento con todos ellos".

Jair Hernández.

El premio obtenido por Jair nos llena de orgullo y nos marca un nuevo reto. El reconocimiento significa que estamos cumpliendo muy bien con los procesos de venta, no sólo en Querétaro sino en nuestros otros 12 Porsche Centre, y nos invita a seguir mejorando en todos los aspectos de nuestro negocio. Camilo San Martín, director general de Porsche de México.

Jair Hernández, Porsche / Cortesía



Adicional a Grupo México que cuenta con 13 concesionarios en el país, Porsche Latinoamérica divide la región en Grupo GT3 en donde se engloba a: Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Al igual que Grupo GT4 que agrupa a Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Jamaica, Paraguay y Trinidad y Tobago.