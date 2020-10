Amazon presenta la primera furgoneta de reparto eléctrica de Rivian para alcanzar metas de sostenibilidad

La sostenibilidad no es una opción, sino un destino necesario para preservar nuestros recursos y mitigar el cambio climático. Por esta razón, Amazon ha dado un paso muy importante para alcanzar sus metas medioambientales.

Primeramente, ha mostrado su nueva furgoneta eléctrica personalizada de Rivian, la primera de muchas por venir. Nada más y nada menos, Amazon planea comprar un total de 100 mil camionetas de reparto eléctricas de Rivian.

Con información de Amazon, en septiembre del 2019 la compañía, junto con Global Optimism, anunciaron The Climate Pledge, un compromiso para cumplir con el Acuerdo de París 10 años antes.

Siendo la primera compañía en firmarlo, el compromiso pide a los signatarios que tengan cero emisiones de carbono en sus negocios para 2040, una década antes de la meta del Acuerdo de París de 2050.

A su vez, tendrán la responsabilidad de:

– Medir y reportar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma regular.

– Implementar estrategias de descarbonización en línea con el Acuerdo de París a través de cambios e innovaciones comerciales reales, incluidas mejoras de eficiencia, energía renovable, reducción de materiales y otras estrategias de eliminación de emisiones de carbono.

– Neutralizar cualquier emisión restante con compensaciones adicionales, cuantificables, reales, permanentes y socialmente beneficiosas para lograr emisiones netas de carbono anuales cero para 2040.

Inversión de Amazon en Rivian

Si no has escuchado de Rivian, acostúmbrate, cada vez lo escucharás mucho más. Se trata de un fabricante estadounidense de vehículos eléctricos libres de emisiones.

Por esta razón, Amazon anunció el pedido de 100 mil vehículos eléctricos de entrega de Rivian, el pedido más grande de vehículos eléctricos de entrega. Estas camionetas comenzarán a entregar paquetes a los clientes en 2021.

En un inicio, la compañía contempla tener 10 mil vehículos eléctricos en marcha en 2022. Para 2030, 100 mil vehículos ya deberán estar funcionando.

¿De cuánto será impacto en términos climáticos? Un ahorro de 4 millones de toneladas métricas de carbono por año para 2030. A su vez, el 80% de la energía deberá ser renovable para 2024 y el 100% para 2030.

Según Autoblog, está previsto que Daimler proporcione 1,800 camionetas de reparto eléctricas Mercedes-Benz a las operaciones europeas de Amazon.

Otros proyectos ambientales

– En total, Amazon ha lanzado 15 proyectos de energía renovable eólica y solar a escala de servicios públicos que generarán más de 1.300 MW de capacidad renovable y entregarán más de 3.8 millones de MWh de energía limpia al año, suficiente para alimentar 368 mil hogares en Estados Unidos.

– Ha instalado más de 50 techos solares en centros logísticos y de clasificación en todo el mundo que generan 98 MW de capacidad renovable y entregan 130 mil MWh de energía limpia al año.

– Ha lanzado el Right Now Climate Fund, comprometiendo 100 millones de dólares para restaurar y proteger bosques, humedales y turberas en todo el mundo en asociación con The Nature Conservancy.

¿Qué te parece?

#elfuturodelautoeshoy

Continúa con: