5 situaciones a las que se enfrenta un conductor capitalino cuando viaja a provincia

Si eres citadino, amante de pueblear y de conducir por horas para salir de la ciudad, entonces estarás de acuerdo con las siguientes situaciones a las que se enfrenta un conductor capitalino cuando viaja a provincia.

Definitivamente no es lo mismo enfrentarte al caos vial de una ciudad a trasladarte en poco tiempo de un lugar a otro cuando estás en un estado diferente. Con el simple hecho de estar en otro estado con diferente clima, el panorama de la conducción suele cambiar.

Situaciones a las que se enfrenta un conductor capitalino cuando viaja a provincia

No nos dejarán mentir, pero hay ciertas situaciones a las que se enfrenta un conductor capitalino cuando viaja a provincia que suelen ser, en muchos casos, divertidas o estresantes. Todo depende de la personalidad, actitud y paciencia del chofer.

Eso sí, dicen que si aprendiste a conducir en la Ciudad de México, estás capacitado para enfrentarte a cualquier otro lugar, pues el caos vial, el estrés y la adrenalina que generan las calles de la CDMX no es la misma que un estado pequeño con pocos autos circulando.

Extrema lentitud para manejar

No es que se tenga que conducir a altas velocidades, pero es un hecho que las personas de provincia conducen mucho más lento que los de la ciudad. Esta es una de las principales situaciones a las que se enfrenta un conductor capitalino cuando viaja a provincia.

No usan direccionales o no las respetan

O las usan y no las respetan o no las ponen y se cruzan creyendo que no hay más autos en el camino.

Se estacionan a la mitad de la calle

No sabemos si es la paciencia y tranquilidad con la que viven, pero en la mayoría de los estados pequeños, los conductores se estacionan por varios minutos a la mitad de la calle para platicar con otro auto.

Poco tráfico

Definitivamente el tráfico de la CDMX no se compara por ningún motivo con el de la provincia. Esta es una de las grandes ventajas de vivir en otro estado.

Si pides una dirección, no te la darán o se excederán en las señalizaciones

¡Básico! O te dan una explicación sumamente confusa o simplemente te dirán que no conocen tu destino por no querer interrumpir sus actividades.

