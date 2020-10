¿Cómo hacer que tu tiempo en el tráfico sea provechoso?

¿Eres de los que establece propósitos cada fin de año… pero no los cumple? ¿Pues bien? Aunque no lo creas, el tráfico puede ser una oportunidad para hacerlos realidad.

El lado negro del tráfico

Todos conocemos el lado oscuro del tráfico. Para empezar, el aire que respiramos equivale a 40 cigarros diarios.

Y peor si le sumamos que al estar dentro del auto las concentraciones de partículas es mucho peor.

Hartazgo, cansancio, pérdida de tiempo… Un momento, ¿pérdida de tiempo? ¡No necesariamente! Aquí te diremos por qué.

¡Por fin! Tres propósitos que sí puedes cumplir

¿Cuáles son los propósitos más populares que realiza la gente? Bajar de peso, reducir el estrés, viajar, aprender algo nuevo, cambiar hábitos, entre otros. Pues bueno, te tenemos noticias.

Aunque todos "satanizamos" el tráfico, hay ciertas cosas que son mucho más fáciles de hacer si te encuentras solo. Y el tráfico es una excelente oportunidad.

Con las siguientes acciones, comenzarás a sentirte bien contigo mismo y es más: lo verás como un espacio exclusivamente tuyo.

Además, para final de año, ¡podrás tachar tres propósitos de tu lista!

1. Reduce el estrés y aprende al máximo de los beneficios de tu soledad

¿Cómo? ¿Reducir estrés estando en el tráfico? Así es. Para comenzar, es un momento tuyo.

Hay cosas que no puedes realizar estando acompañado. Así que haz el mínimo esfuerzo por no agarrar el celular.

Muchas personas lo usan como un espacio de reflexión, sin embargo yo hablo de ir más allá. Es detener la mente e incluso, usarlo como un espacio creativo.

Es sumergirte en un trance, donde puedes poner música calmada, mirar a un punto fijo al frente y concentrarte en tu respiración.

La acción es entrar en un estado contemplativo, donde prestas atención a todo lo que sucede a tu alrededor. ¡Y no es una idea hippie!

Es algo que hemos perdido las personas que vivimos en ciudades, y que, sin embargo, es muy común para las personas que viven en zonas rurales.

Hay que dejar atrás la idea del "tiempo muerto" o tiempo "improductivo".

Recordemos que genios como Tesla e incluso Isaac Newton, en sus momentos de silencio y "ocio" entraban en un profundo estado creativo.

Si pones la música adecuada, realizas respiraciones profundas y comienzas con técnicas acertadas de meditación, sabrás de lo que hablo.

No te sorprendas si te llegan grandes ideas o alguna solución a un problema.

2. Aprende, ¡escucha audiolibros!

Si no lo has hecho, no sabes lo agradable, sencillo y entretenido que realmente es. Muchas personas desean no pensar más, y creen que los audiolibros son una opción agotadora.

¡Pero es todo lo contrario! Recordemos que México es de los países que menos lee. En otros países, el agarrar un libro y leer es un acto común y constructivo.

Puedes escuchar una conferencia que tenías pendiente, o leer esos libros que siempre estás posponiendo. (O aquella lectura que, cuando por fin te decides a leer, ¡te quedas dormido!).

¿Por qué no está presente la opción de escuchar la radio? A pesar de que hay programas muy valiosos, también puedes estar expuesto a contaminación auditiva.

El estar expuesto constantemente a anuncios comerciales y a un bombardeo de información no va alineado a cumplir propósitos positivos para ti.

3. Realiza esas llamadas que siempre pospones

En el ajetreo del trabajo, muchas personas comienzan a distanciarse. Ya no se hablan con familiares ni amigos.

Si no vives con tus papás, es un gran momento para saludarlos. Estos momentos de atención son sumamente valiosos para reafirmar su relación.

Lo mismo sucede con amigos. Si no es posible compatibilizar agendas, las llamadas mantendrán cercana la relación.

¡Inténtalo! Y nos cuéntanos en redes sociales cómo te resultaron.

