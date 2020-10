Estudio confirma que los hombres infieles manejan autos negros y costosos

Desgraciadamente, un estudio reciente comprobó que los hombres infieles manejan autos negros y costosos. Y si estabas dudando de tu pareja, quien además tiene un vehículo con estas características, tu sexto sentido podría ser real.

No estamos para hacer terminar parejas ni para que las personas se hagan ideas malas, pero sí para comunicar algunos estudios que confirman hipótesis sobre diferentes situaciones relacionadas con vehículos. Y ¡este es el caso!

Hombres infieles manejan autos negros y costosos

De acuerdo una encuesta realizada a hombres con relaciones extramatrimoniales, se descubrió que la mayoría de ellos, además de ser infieles, tenían un auto costoso y del mismo color.

Según los resultados publicados en la red social para infieles AshleyMadison.com, se reveló que el 37% de los hombres encuestados e infieles, manejan un auto sofisticado. Mientras que el 35% tienen un auto familiar y un 28% conducen un vehículo básico.

También se comprobó que la mayoría de las mujeres voltean automáticamente a ver quien conduce un vehículo lujoso y de color negro, por lo que los hombres buscan sacar ventaja al tener un auto con estas características.

“Manejar un auto oscuro vuelve a un hombre receptor de miradas e inspirador de misterios, y eso a las mujeres las seduce. La reacción automática que tiene una mujer cuando ve un auto de alta gama es girar la cabeza y mirar quién es el que conduce", declaró Francisco Goic, manager regional del sitio web.

La encuesta encontró que los hombres infieles manejan autos negros y costosos. El color negro tuvo un 19% más que el color blanco que fue seguido por el rojo y gris con 17% y el azul con el 16%.

Para finalizar, este estudio hecho en Estados Unidos, también aseguró que los hombres más infieles conducen un Toyota, mientras que las mujeres infieles optan por un Citroën. Sin embargo, Toyota en nuestro país no es percibida como marca de lujo, no obstante es la armadora que más autos vende a nivel mundial y Citroën no se vende en México.

