Cantantes que usaron autos en sus videos musicales y causaron sensación

Cuando el poder que transmiten los autos y la sensualidad de una mujer se unen en un video, se crean grandes historias que todo mundo desearía tener.

¿Qué mejor que ver a una sexy cantante o modelo manejando ese convertible que tanto desearías tener? Definitivamente son dos de las mejores sensaciones que puedes experimentar a través de un video y que además te contagia por el ritmo de su música.

Si eres fanático de los coches, de las mujeres y de la música, seguramente ya habrás visto más de una vez la siguiente selección. Y si no, aquí te dejamos los 5 videos más excitantes en donde los protagonistas son los autos y las mujeres. ¿Cuál te gusta más?

Top 5 de los videos más hot de autos y mujeres

Rihanna- Shut Up & Drive

No nos dejarán mentir, pero seguramente la talentosa y sexy Rihanna te robó más de dos suspiros con este video. En Shut Up & Drive, se ve a la cantante manejando y haciendo labores de mecánica a diferentes autos de envidia. Un Ferrari F430, un Ford Mustang y un Skoda Rapid tuneado son algunos de los protagonistas que sobresalen durante varios minutos.

Jessica Simpson- These Boots Are Made for Walking

These Boots Are Made for Walking de Jessica Simpson, es uno de los videos más hot de la historia. Durante aproximadamente 4 minutos, podrás ver a la rubia bailando, conduciendo y lavando de una manera muy sexy al icónico V8 Hemi Dodge Charger de 1969. Todo un clásico que despertará tus sentidos.

Serebro- Mama Lover

Mama Lover de Serebro es sin duda, uno de los videos más candentes que harán arder tu pantalla. En el podrás ver a tres sexys mujeres rusas posando, pintándose y cantando en el interior de un coche. Sin embargo, su forma de hacerlo es lo que te volverá loco. ¡Ya quisieras estar en ese auto!

Aerosmith- Crazy

Una de las canciones más reconocidas de todos los tiempos es la de Crazy de Aerosmith. Además de ser una excelente canción, su video es uno de los más cautivantes ante los de público masculino. La perfecta combinación que hace Liv Tyler, Alicia Silverstone y el poderoso Mustang GT Convertible es totalmente excitante.

Britney Spears- My Prerogative

¿Hundirías un Porsche 928 en la piscina de una mansión? Britney Spears lo hizo.

Teníamos que recordar los buenos tiempos de la cantante con este video. My Prerogative fue uno de los videoclips más exitosos en su historia. Sin duda, la sensualidad de la cantante se vio reflejada al bailar mojada sobre un Porsche.

Foto de portada: Jessica Simpson

Te puede interesar: Mujer atropella a su suegro por andar en el celular y huye