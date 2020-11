Coche de Harry Styles se descompone, entra a casa de una fanática mientras espera, alimenta a su pez, ¡y ella se lo pierde!

Imagina que tu artista favorito entra a tu casa, se toma un té y le da de comer a tus mascotas. Si bien para algunos podría ser irrelevante, no lo es así para muchas niñas de 13 años de edad. Especialmente, si se trata del ex One Direction, Harry Styles.

Harry ha tenido una exitosa carrera desde que el quinteto de pop se desintegró. Muestra de ello es que, ya en su carrera de solista, sigue teniendo jóvenes fanáticas que quisieran conocerlo.

Theodora

Tal es el caso de Theadora, una joven de 13 años que, desafortunadamente, se perdió la oportunidad de conocerlo en su propia casa.

¿Qué sucedió?

Todo comenzó cuando el coche de Harry se descompuso. Por coincidencia, esto sucedió afuera de la casa de una fan.

El amigo del papá de la fanática lo invitó a pasar a tomarse un té en lo que esperaba. ¿Qué hizo Harry?

El cantante de 26 años aprovechó para alimentar a sus pez, firmarle uno de sus álbumes, dejarle una nota en su puño y letra y, por qué no, disfrutar de una taza de té con su papá.

Tal como si se tratara de una persona que no es celebridad a quien se le averió su auto, el artista aceptó las atenciones del papá.

“Just came home and found out who was house sitting… 😶” ©️ theadoraaaaaaaa/sonyajasinkiphotography pic.twitter.com/r5XCrR5QwL — Harry Styles Updates (@HSUpdating) October 28, 2020

¿Qué hizo Theodora cuando se enteró?

Con información de Daily Mail, fue la fotógrafa Sonya Jasinski, quien compartió la publicación por primera vez señalando:

Theodora

'Cuando Harry alimentó al pez dorado de Theadora. Feliz cumpleaños número 13'.

Evidentemente, Theadora también compartió las imágenes a través de su cuenta de Instagram.

La cantante Michelle Branch, curiosa con respecto a cómo reaccionó la niña, le preguntó a la fotógrafa: "¿Theadora se volvió loca?". La respuesta de Sonia fue "Lágrimas en abundancia".

Esto decía la nota de Harry:

"Mi auto se averió en tu calle y el amigo de tu papá amablemente me dejó esperar en tu casa con una taza de té. Estoy devastado de que no hayamos coincidido. Espero conocerte pronto. Trata a la gente con amabilidad. Todo mi amor, Harry. P.D. Alimenté al pez".

Si bien no se alcanza a ver lo que escribió en la esquina de la hoja, parece decir "Dile a tu papá que se ponga en contacto y nos vemos en un show".

De la misma manera, firmó una copia de su álbum Fine Line y escribió:

"Te mando todo mi amor. Lamento no haber coincidido. Hasta la próxima, Harry."

¿Qué te parece?

