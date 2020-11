Estas son las formas más comunes que usan los ladrones para el robo de autos

El robo de autos es una constante, por desgracia, en nuestro país. Por ello, es importante que como propietario de algún vehículo, prestemos atención a las formas que comúnmente usan los ladrones para desapegarte de tus pertenencias.

A pesar de que existen 5 maneras comunes para el robo de autos, debemos decirte que hay un sin fin de modus operandi. Presta atención a cada detalle y cuida tu coche.

Las formas más comunes que usan los ladrones para el robo de autos

De acuerdo al portal de Previsa enfocado en la prevención y vigilancia, se descubrió que en la Ciudad de México existen 5 formas que usan los ladrones para el robo de autos y que son las más utilizadas de manera general.

En muchas ocasiones, los delincuentes eligen su objetivo sin importar en qué lugar se encuentre estacionado o se aprovechan de situaciones. Hacen una investigación más detallada para saber de que manera pueden cumplir con su tarea sin contratiempos.

Comprador falso de autos

Esta modalidad ha sido en los últimos años de las más comunes para el robo de autos. Si has puesto en venta tu vehículo, es de suma importancia que no dejes papeles hasta no tener el dinero solicitado.

Acude siempre con más personas y expertos en el tema al momento de hacer la negociación.

Robo de autos en estacionamiento

Los ladrones de autos suelen estar muy al pendiente de los estacionamientos. Generalmente es aquí en donde sucede más este acto vandálico.

Te recomendamos siempre poner GPS, alarma y dejarlo en lugar sumamente visible.

Choques

Se ha sabido en muchas ocasiones que los ladrones ocupan otro vehículo para chocarte en zonas con poca luz y flujo vehículos. Al momento en el que tú te bajas para ver qué pasó, te asaltan.

Objetos distractores

Si has dejado tu auto en estacionado y al regresar notas que hay objetos en el parabrisas, llantas, etc, lo mejor será que los dejes ahí y no pierdas distracción hasta sentirte seguro.

Conocen la rutina

Hay asaltantes que estudian a su víctima, horarios y rutina, por ello es mejor cambiar constantemente de caminos.

Te puede interesar: Lamborghini Huracán Evo Fluo Capsule