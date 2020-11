Golf R 2022 ha sido presentado y te contamos absolutamente todo lo que quieres saber. El hot hatch llegará a mercados como año modelo 2022 y será la variante más poderosa de Golf.

Volkswagen Golf R 2022 / Cortesía

Golf R 2022, a detalle

Contará con un 2 litros a gasolina de 4 cilindros que, con varios ajustes, puede entregar 315 hp y 310 libras pie de torque. Cifras que le sitúan de manera muy similar al año modelo anterior que se ventió en México. Sin embargo el ajuste al propulsor hará que el poder se libere en un rango de RPM más amplio: 2 mil 100 y 5,350 vueltas de motor.

Caja manual

Sí, Golf R se presenta con transmisión manual a nivel mundial, lo cual no quiere decir que se respete esa configuración en nuestro mercado. Si viene, podría apostar que incluirá la DSG (doble embrague) de 7 cambios. Además, la tracción a las 4 ruedas viene de serie, un sello que viene desde el Golf Rallye en 1989. Este sistema, 4Motion, cuenta con vectorización de par, por lo que es más rápido y divertido de manejar, ayuda sustancialmente en las curvas, ya que puede enviar hasta el 100% de potencia a la rueda que está fuera de la curva y ello ayudará a salir rápido y sin patinar.

Volkswagen Golf R 2022 / Cortesía

Performance

El Volkswagen R oficializa un 0-100 en 4.9 segundos, y 250 km/hora como velocidad tope. Cuenta con dirección variable, moodificación en suspensión y demás. El software también presenta novedades, el VDM (Vehicle Dynamics Manager) ejecuta lecturas veloces para adaptar los bloqueos de diferencial electrónicos, cambiar la amortiguación y demás. Puede reducir la velocidad de una rueda y controlar los subvirajes. Y con él se pueden seleccionar diferentes perfiles de conducción como: Confort, Sport, Race, Special, Drift, Individual. Con los diferentes modos, Golf R de nueva generación hizo pedazos el tiempo de su antecesor en Nürburgring, bajando 17 segundos al circuito.

Volkswagen Golf R 2022, diseño interior / Cortesía

Interior

Golf R vendrá únicamente con 4 puertas, dando cabida hasta a 5 pasajeros. Cuenta con clúster digital, pantalla táctil y elementos similares a la fibra de carbono. Estéticamente no añade demasiado kit aerodinámico, cuenta con un spoiler al techo, difusor trasero, puntas de escape cromadas y rines de 19 pulgadas. Finalmente, se ofrecerá en colores: Lapiz Blue Metallic, Pure White, Deep Black Pearl effect. Y no, no está confirmado para México, pero seguramente llegará la noticia hasta el próximo año.