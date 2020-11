Consejos para no perder el control del auto y mejorar la manera de conducir

Perder el control del volante, es más común de lo que creemos. Esto se puede derivar de una mala postura y falta de responsabilidad del conductor.

No basta con ponerse el cinturón de seguridad y manejar con la vista al frente, esta información va más allá que eso.

Existen muchas situaciones en las que podemos perder el control del volante, sin embargo, una buena postura y los siguientes consejos harán que tu habilidad de manos sea más rápida para esas situaciones de peligro en la que necesitas coordinación y movilidad.

Tips para no perder el control del volante

Postura Corporal

Antes que nada, debemos saber no todas las posturas son adecuadas al momento de manejar. Si quieres cuidar tu espalda y prevenir accidentes, entonces comienza por colocar el asiento y los espejos de acuerdo a tu altura. Lo más importantes, es que tus brazos no queden sumamente extendido ni tampoco doblados.

Tomar el volante con las dos manos

Es momento de que todos comencemos a manejar con las dos manos. Si lo hacemos evitaremos perder el control del volante en cualquier situación. No hay nada mejor que conducir con seguridad y con determinación.

La mano izquierda debe sostener el volante a la altura de las 9 horas, mientras que la derecha a las 3 horas.

Aprender a girar correctamente el volante

Aprender a girar correctamente el volante puede ser una habilidad adquirida con el paso del tiempo. Si el giro no es muy pronunciado hacia la derecha o izquierda, entonces tus manos permanecerán en la misma posición (9 y 3). Pero cuando los giros son más bruscos, tendrás que tener la habilidad de mover las manos de manera proporcional al sentido de la curva.

Distancia con el volante

En más de una ocasión, hemos visto a personas que manejan sumamente pegadas al volante o sumamente alejadas. Ambas situaciones están incorrectas.

Perder el control del volante depende mucho de la distancia que tenemos con respecto al volante. Asegúrate de tener las semi-flexionados todo el tiempo.

Brazos relajados y seguros

No es necesario tener los brazos tensos, pero sí sostener el volante con ambas manos. Relájalos, pero no dejes de sostener de una manera firme el volante para no perder el control.

*Un gran porcentaje de accidentes viales, pueden ser prevenidos si supiéramos tomar el volante de una manera adecuada y no perder el control del auto.

