¡Del boceto al auto! José Casas, el diseñador mexicano que participó en la creación del BMW iX

Hace un año, supimos de la participación del diseñador mexicano, José Casas, en el concepto de BMW, Vision M Next. Ahora, un año después, no sólo es el primer diseñador mexicano en colaborar dentro del equipo de diseño de BMW AG en Múnich, Alemania, sino que ha participado en la creación del paquete deportivo del BMW iX.

El BMW iX es, nada más y nada menos, que el buque insignia de la nueva tecnología de BMW Group. Este vehículo, en palabras de la marca, es el comienzo de una nueva era de movilidad centrada en una reinterpretación del diseño, la sostenibilidad, el placer de conducir, la versatilidad y el lujo. Siendo concebido específicamente para la movilidad eléctrica, se encuentra actualmente en fase de desarrollo y saldrá al mercado a finales de 2021.

Sin embargo, como parte de NextGen2020, plataforma donde el fabricante da a conocer sus tecnologías de futuro, entrevistaron a José Casas en sus redes sociales y te tenemos todos los detalles.

El mayor reto

“Un obstáculo muy grande es poder convencerte a ti mismo que puedes hacer el trabajo. Que eres lo suficientemente bueno, confiar en ti. Es algo muy difícil en esta carrera, porque la mayoría del tiempo es competencia. Compites, estás en total tensión, no sabes si lo que hiciste tú es mejor que lo del otro diseñador o el otro alumno, por ejemplo, estás en competencias desde escuelas. Y muchas veces te puedes perder en el camino pensando que la propuesta del otro es mejor que la mía. Ése es el mayor reto, decir sí puedo, lo voy a lograr y echarle muchísimas ganas.”

¿Cómo es trabajar en FIZ, el Centro de desarrollo en Munich, y qué tan difícil es diseñar autos?

“Un día normal, llegas a tu escritorio, dibujas, tienes uno o dos proyectos, los cuales tienes que trabajar en ellos y dependen de qué nivel de desarrollo estén, a lo mejor estás en el nivel de bocetos. Llegas, tienes tu Tablet, que es en lo que normalmente dibujamos, y tienes los famosos post it, que a mí se me ha dado mucho dibujar en ellos, me gusta y acomoda mucho. Así es como comienza el proceso de diseño, el llegar a tu escritorio, el empezar a inspirarte y tú ya tienes algún tipo de idea de algún tipo de coche en mente que te gustaría comunicar, empiezas con un boceto a mano, algunos diseñadores lo hacen directamente en computadora y bueno, ahí comienza todo.

Es un trabajo en equipo, de un boceto al coche que se pueda manejar. Trabajarán alrededor de 10 mil personas, por lo que es una gran responsabilidad por un lado, y es una gran experiencia el decir, voy a a hacer un boceto. Ese boceto se va a llevar a un rendering, lo hacemos nosotros como diseñadores, un sketch, un boceto, un render, como le llamamos, y de ahí se lleva al modelo de 3D, donde tienes un equipo de modelistas de computadora que son expertos en eso. Y de ahí se va al clay model (modelo de arcilla), el cual se desarrolla por varios meses y, al final de eso, todavía el coche se tiene que desarrollar por alrededor de dos años más, cuando el diseño queda fijo, se decide el que quedó.

Lleva alrededor de cuatro años, desde el desarrollo de un boceto hasta el producto final. Y bueno, la mitad de ese tiempo es en competencia, tienes una competencia, somos un equipo de diseñadores exteriores, pero a la vez somos un equipo que competimos los unos con los otros, somos de todas las nacionalidades y ahí es donde se añade el spicy, el picante al asunto. Y gana el diseño que esté más acorde al coche, a lo que los jefes y la marca estén buscando en ese momento.”

BMW Vision M Next

“Es una satisfacción muy grande verlo tangible, que el sketch lo logró, llegó al final y se puede tocar, se puede apreciar, se puede ver, se mueve, es una experiencia muy bonita. Es una creación en equipo, pero a lo mejor tienes alguna conexión muy íntima con ese coche, porque a lo mejor te salió de tu imaginación, le echaste muchas ganas, trabajaste dos años.

Este M Next ha sido hasta ahora una de mis mejores aportaciones que he tenido para la marca. Lo que quisimos fue representar el Boost de BMW, que es realmente todo lo relacionado con el manejo, el conductor perfecto, todo está enfocado alrededor del conductor. Y en este diseño lo puedes ver, son bloques de superficies grandes, de superficies limpias, muy controladas. ¿Por qué? Todo tiene que ver con el conductor, el manejo perfecto. Entonces todo lo que ves en el exterior, el frente de turbina, la parrilla de riñón, que son dos intakes (tomas) de avión, y luego con el color blocking en la parte trasera, que es reminiscente del M1 de 1979, ahí me inspiré mucho, nos inspiramos mucho en eso.

Quisimos hacer un coche que fuera impresionante, fuera de lo común, realmente impactante para nuestros clientes y toda la gente admira y le gusta BMW. Tiene una silueta muy deportiva, es de dos plazas, puedes ver cómo va la línea va recta horizontal, luego sube en diagonal y está cortado por un bloque de color naranja en la parte trasera. Lo puedes relacionar con un sneaker. Tiene un poco de esto.”

BMW iX

“Fue un reto muy grande, siendo mi primer coche en el grupo BMW y con la importancia que tiene, fue difícil, pero a la vez fue un proyecto muy bonito. La idea fue llevar en un coche realmente un loft o una sala en ruedas. La movilidad eléctrica, el poder implementar el manejo autónomo, el poder darle tu lugar favorito dentro de ese coche, que ese coche fuera una extensión de tu casa, de tu lugar favorito. Y bueno, en el exterior se desarrolló un nuevo lenguaje de diseño, un diseño muy limpio, muy monolítico. No es el típico diseño de un BMW, el cual lleva un poquito más de complejidad, de highlights, el juego no es tan grande, pero tiene la simplicidad que necesita este diseño. El nuevo diseño en las salpicaderas, es un lado que está limpio, es una ventana que permite mucha luz en el interior para que le dé la sensación de espacio.

Con este coche quisimos representar lo que llamamos nosotros el BMW EASE, que es todo lo relacionado con el manejo autónomo, el enfocarte más en los pasajeros y no tanto en el conductor. Es como decir, el lado opuesto del BMW M Next y, a la vez, se complementan. Sigue habiendo la experiencia, el enfoque en el cliente, pero de otra manera. Este coche en el exterior quisimos que se pudiera ver inteligente, que fuera un coche que es complejo en su tecnología, pero muy simple en su look. Eso es lo que nos permite la tecnología, el poder simplificar cosas, el conectar, el combinar elementos de diseño.”

En BMW, hay dos enfoques, el Boost y el EASE, cuando quieres deportividad o cuando deseas un enfoque de comodidad. ¿Cómo hacer que la tecnología y el diseño empaten? Por ejemplo, la parrilla grande tiene una razón de ser, debido a que tiene radares y sensores que permiten la conducción autónoma.

“Todo tiene su razón de ser. Todo el diseño sigue una función, obviamente, no nada más está relacionado con la tecnología, sino también con este concepto quisimos provocar. BMW i es una marca que es pionera, que va a la vanguardia, que siempre trata de provocar, de salir de los parámetros normales que conocemos de diseño. Tener un diseño monolítico que es seguido por gráficos que están completamente al ras de la superficie y lo ves en todos los detalles, en todas las cositas y lo ves de cerca, lo bien que está diseñado, es cuando te das cuenta que este coche está pensado en todos lados y no solamente como una visión, como un concepto o una filosofía, sino en la realidad ahí está.

En el concepto iNext siempre quisimos tener algo nuevo, y la parrilla va dentro de eso nuevo. Que bueno, en la historia de BMW también hemos tenido parrillas verticales, y el coche, cuando tú lo ves en persona, la proporción de los riñones, de la parrilla, es adecuado, es muy adecuado al coche.”

Consejos a los mexicanos que sueñan con el diseño automotriz

“El más grande es que crean en sí mismos, que sí se puede. Los sueños ahí están, sólo hay que echarle ganas para poder lograrlos y bueno, para mí la cultura mexicana y nuestro país es súper creativo, traemos la creatividad ya en las venas, lo que no tenemos o no sabemos lo inventamos. El mexicano tiene un pasado cultural muy grande del cual puedes aprender y usarlo para desarrollar diseños únicos.

Si quieres ser un diseñador de coches, lo mejor es irte al extranjero, no hay escuelas en México muy grandes o que se dediquen específicamente a eso. Que sigan sus sueños no solo para diseñar coches, sino para cualquier cosa que les guste hacer, diseño de producto, electrodomésticos, cualquier tipo de diseño, sí se puede y que le echen ganas y hay una competencia muy grande, pero hay una demanda muy grande también y creo que México tiene muchísimo más que dar y el mundo está muy abierto a las ideas de los diseñadores mexicanos.”

Como podemos ver, al tratarse de diseños que verán la luz años después de su creación inicial, los diseñadores y la marca tienen que ser más arriesgados. Interesante, ¿cierto? Para terminar se le preguntó, a petición de los espectadores, si su trabajo es pesado, a lo que respondió “Si te gusta y te apasiona, no va a ser pesado”.

¿Qué te parece?

#elfuturodelautoeshoy

Continúa con: