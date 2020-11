Piloto de la Fórmula 1 ha sufrido ansiedad y hace invitación a hablar sobre salud mental

Imagina esto: acabas de entrar a la competición de automovilismo más importante del mundo. Toda una compañía y un equipo están confiando en tu desempeño como piloto. Y, al final, eres un joven de 20 años. Así es la historia de Lando Norris.

Norris es un piloto británico y belga que, desde 2019, es parte del equipo McLaren, junto a Carlos Sainz Jr. Sin embargo, desde años atrás, comenzó su carrera en la competición. Fue campeón de Fórmula 3 Europea en 2017 y subcampeón de Fórmula 2 en 2018 con el equipo Carlin.​​

De esta manera, debido a la sociedad de McLaren con la organización Mind, hace unos días publicó a través del sitio web McLaren una carta titulada "¿Podemos hablar?", donde, desde su experiencia, comparte por qué deberíamos hablar más sobre salud mental.

El texto comienza: "¿Alguna vez has luchado con algo mentalmente, pero lo has ocultado al mundo poniendo cara de valiente? Yo sé que lo he hecho". A continuación, te compartimos su historia en sus palabras.

Flickr / Marc Alvarado

Lucha contra la ansiedad

"Durante mi primera temporada de carreras en la Fórmula 1, podría haber parecido el chico nuevo lleno de confianza y entusiasmo, pero ese no fue el caso. Encubrí el hecho de que estaba luchando mucho con los nervios y la ansiedad.

A pesar de llegar a la F1, algo con lo que había soñado desde que comencé a competir, me encontré cuestionando mi propia confianza en mí mismo: preocupándome si tenía lo que hacía falta, comparándome con mi compañero de equipo y otros pilotos. Se atornilla con la cabeza.

Es difícil de manejar y estoy seguro de que muchos otros pilotos han tenido problemas en el pasado. Pero en el deporte, debido a que nadie quiere dar una ventaja a la oposición o mostrar alguna debilidad, no hablamos de salud mental tanto como deberíamos, y realmente deberíamos.

Tener un grupo central fuerte de personas a tu alrededor, ya sean familiares, amigos, colegas o alguien más con quien sientes que puedes abrirte, es esencial. Para mí, mi familia es lo más importante.

Pero cuando estoy corriendo, estoy fuera de casa, por lo que mi gerente, entrenador de rendimiento e ingenieros, las personas con las que trabajo más cerca, son mi familia. Pasamos tanto tiempo trabajando juntos que nos conocemos muy bien y, para que todos podamos rendir al máximo, debemos estar cómodos y abiertos el uno con el otro.

Sólo porque soy yo quien conduce el coche, no quiere decir que se trata sólo de cómo yo me siento. Todos en el equipo deben sentirse bien consigo mismos y con lo que están haciendo para estar en el estado de ánimo adecuado y rendir."

Wikimedia Commons / Alberto-g-rovi

¿Cómo logró superarlo?

"Aunque estuvimos separados físicamente durante la mayor parte del invierno y, por supuesto, durante el encierro, pasé mucho tiempo hablando con este grupo central de personas para tratar de superar los nervios y la ansiedad que sentía, algo que corría el riesgo de afectar mi segundo año en F1.

Hablar de las cosas con ellos me ayudó a entrar en esta temporada sintiéndome mucho mejor conmigo mismo, más seguro, más positivo. Realmente resalta lo poderoso que puede ser hablar con alguien y la importancia de tener personas a tu alrededor en las que puedas confiar y en las que puedas confiar.

Hasta el final de la temporada pasada, trabajé con un entrenador mental durante algunos años, otro gran ejemplo de alguien a quien podría acercarme, para trabajar con mis nervios y llevarme a un estado mental más positivo.

Pero este año me sentí lo suficientemente seguro como para asumir más responsabilidad por mi propia salud mental. Creo que todo es parte del proceso de crecimiento. Había llegado a una etapa en la que me sentía listo para pensar más por mí mismo cuando se trataba de encontrar formas de superar los desafíos mentales.

Este año he participado en todo tipo de actividades en la pista para ayudar a apoyar a nuestro socio, la organización benéfica de salud mental Mind."

Y tú, ¿te sientes identificado con el joven piloto?

Continúa con: