¿Puedo lavar mi auto con productos caseros o naturales?

¿Has limpiado con vinagre o bicarbonato de sodio? Este tipo de ingredientes son muy efectivos en lo que refiere a la limpieza del hogar. Pero ¿aplica para lavar el auto?

Quizá te preguntes por qué alguien querría lavar su auto con este tipo de productos. La verdad es que, aunque nos sorprenda, hay mayor contaminación al interior de una casa, y de un auto, que al exterior.

En el caso de la casa, la razón son todos los productos químicos que utilizamos. ¿Por ejemplo? Detergentes, suavizantes, perfumes, cloro, germicidas, desodorantes, aromatizantes y muchos más.

Aunque de alguna forma los espacios están limpios y desinfectados, esto no quita que estamos respirando y en contacto con productos químicos.

De esta manera, si un área se puede limpiar prescindiendo ocasionalmente de los químicos, ¿por qué no hacerlo?

En el caso del auto, puedes intentar lo mismo, si no quieres aplicar el clásico shampoo para auto o limpiadores para el interior. A continuación te damos unos ejemplos.

Productos naturales para lavar el auto

El portal liveabout comparte algunas combinaciones dependiendo de la parte a lavar. Inicialmente, aclara que, si bien no crearán espuma como el jabón, esto no quiere decir que no sean efectivos en la limpieza.

Para las ventanas recomienda vinagre blanco. La mejor forma de aplicarlo es con un aspersor y, posteriormente, limpiarlo con periódico.

También se utiliza el vinagre blanco para el cromo (no en aleaciones de aluminio).Sin embargo, en este caso, se diluye con agua en partes iguales. Con el aspersor, se rocía y se distribuye con una esponja o un trapo. En este caso, es necesario dejarlo actuar, enjuagar y repetir en caso de ser necesario.

Para las llantas, lo mejor es el bicarbonato de sodio con agua. Se mezclan los dos hasta formar una pasta y se aplica con un cepillo. También es necesario dejarlo reposar.

En el caso de los interiores, se mezcla vinagre y bicarbonato hasta formar una pasta. Esto se aplica sobre manchas en las alfombras o las vestiduras con un cepillo. Debe de dejar que se seque y, posteriormente, debe aspirarse.

Para materiales como vinilo, plástico o madera, se aplica vinagre blanco con agua y se seca con un trapo. Si bien se puede aplicar aceite mineral como capa protectora, debe evitarse en partes donde se pueda poner resbaladizo y represente un riesgo, como pedales o volante.

