RAM 700 2021 llegó a México

No, ya no es la pick up exclusiva para trabajar, sino para ser tu vehículo diario. RAM 700 viene con cambios radicales en cada centímetro que le mires. RAM 700 2021 presenta un nuevo concepto de pick up compacta, versátil y llena de seguridad, tecnología, diseño excepcional…

Básicos

Cambia de plataforma y utiliza la MMP (Modular Platform Pickup), que es más rígida y ligera, por lo que durará más, ofrece mayor seguridad y mejora el rendimiento de combustible. Asimismo, cuenta con versión doble cabina con cuatro puertas laterales por primera ocasión.

Llegó a México con 4 versiones: SLT cabina sencilla y SLT cabina doble; Bighorn y Laramie. Con capacidades de hasta 5 pasajeros y una batea excepcional para transportar carga.

En cuestión mecánica porta el 1.3 litros de 4 cilindros a gasolina con tecnología Firefly, desarrollada por el Grupo. Libera 100 hp y 99 libras pie de torque a una caja manual de 5 cambios y reversa Gear Shift Indicator, un indicador-guía, que te ayudará con una señal visual para poder hacer los cambios con mayor eficiencia. El torque del motor está electrónicamente calibrado para entregarse a bajas RPM, por lo que la carga no será problema, además de mejorar el consumo. La tracción es 4×2.















Carga con 1 mil 143 litros de volumen, hasta 750 kg y 400 kg de arrastre, posee un nivel de tecnología innovador para el segmento. Compatible con Apple CarPlay, gracias a una pantalla táctil de 7 pulgadas y Android Auto, tiene luces led e indicador de velocidad.

En seguridad cuenta con cámara de reversa, monitoreo de presión de llantas, 4 bolsas de aire para versiones doble cabina (2 para SLT cabina sencilla), frenos ABS, EBD, TC, ESC y HSA. O sea: distribución electrónica de frenado, control de tracción y estabilidad.

Suspensión

Ajustada para esta generación, no es suave ni baila, pero tampoco es rígida y cansada. La dirección ayuda muchísimo con el diámetro de giro y con la solidez que entrega.

Detalles estéticos

El diseño es totalmente nuevo y no parece de una pick up, si bien destaca la robustez y durabilidad, si lo ves de frente podrías estar ante un bonito italiano, y claro, este producto también se vende como FIAT en otros lugares del planeta. Lo cual son flores y halagos a lo logrado en la parte exterior. Posee iluminación en led con luces delanteras de halógeno y temporizador programable con micas de acabado ennegrecido.

Para la parte trasera porta una puerta de batea diseñada con nuevos materiales e ingeniería, reduciendo en un 60% el peso frente a la generación pasada.

Cuenta con rines de 15 pulgadas, cubierta Beadliner, parrilla en color negro y tapón de gasolina. Cuenta con barras porta escaleras en toldo.









Interiores

Luce muy buenas decisiones en cuanto a materiales; son durables para cumplir con lo que requieres si utilizas este vehículo en toda su extensión de palabra. Pero no por ello dejan de ser atractivos, los asientos cuentan con textura y se presentan con tela y piel de gran durabilidad y confort para sus –hasta– 5 plazas. El volante está forrado en piel, el clúster es de 3.5″ con pantalla TFT configurable. Plásticos durables, piano black y muchos espacios para guardar.

Bighorn y Laramie

Evidentemente el tratamiento que reciben es en equipamiento, luces led, para ambas, faros de niebla, rines de 6 ejes

Precios y versiones: