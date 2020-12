Toyota se prepara para 2021 y "cierra" el año con categoría

Toyota celebró su "cierre" tradicional de fin de año con una dinámica a distancia inspirada en los juegos de video, pero entregó cifras positivas y una visión de resiliencia ante la pandemia.

Para nadie es un secreto que el año cambió radicalmente las expectativas de la industria automotriz, tampoco para Toyota, que esperaba comercializar más de 110 mil unidades y culminará con una meta de 72 mil en los 12 meses del año.

Esta "estrepitosa" caída no lo es cuando colocamos a la pandemia por coronavirus como factor, y mucho menos cuando Toyota se ha abierto camino a partir de lanzamientos espectaculares, facelift´s convincentes, no ha cedido en market share y no ha cerrado puntos de venta, ni despedido o reducido el salario a ningún colaborador en México.

En algunos datos importantes compartidos por Tom Sullivan, presidente de Toyota Motor Sales de México y/o Guillermo Díaz, VP de Operaciones de Toyota Motor Sales de México, destacamos lo siguiente:

Al cierre de noviembre Toyota lleva cerca de 11 mil unidades híbridas, manteniendo el liderazgo en este rubro.

En materia de Responsabilidad Social, Toyota enfocó sus esfuerzos en apoyar a la sociedad para enfrentar la crisis sanitaria que vive el país, atendiendo las necesidades de los verdaderos héroes de esta pandemia, el personal médico y hospitalario que está en la primera línea de combate, además, con donaciones locales en las comunidades donde se tiene presencia a través de sus plantas y distribuidores.

“Toyota Conduciendo un México Mejor”, programa de responsabilidad social, logró que su tercera convocatoria apoyara programas que busquen soluciones en las comunidades más vulnerables ante la contingencia por Covid-19, logrando excelentes resultados de participación al recibir más de 200 proyectos de 24 estados del país, lo que representa el 70% de cobertura nacional.

Programa Comonuevos comercializó cerca de 6 mil unidades en lo que va del año.

La red cuenta hoy con 98 puntos de venta en el territorio nacional.

Anticipa que en 2021 el lanzamiento principal será Sienna 2021, totalmente híbrida.

Meta sostenible a 2025 es reducir un 90% de las emisiones de CO2 en el ciclo de vida de sus productos.

"Nuestro compromiso es seguir ofreciendo al consumidor mexicano el producto correcto, al precio correcto y en el momento correcto, si bien es un año atípico el que estamos cerrando, de enero a noviembre de 2020 hemos tenido vehículos con un gran desempeño, por ejemplo, Hilux fue el líder con 11,404 unidades vendidas seguido de RAV4 con 8,425, Corolla con 7,217, Yaris Sedán con 6,412 y Avanza con 6,351". Guillermo Diaz, Vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México.

La expectativa para el próximo año no es de crecimiento, sí de recuperación, y Toyota se ha visto fuerte durante este tiempo, confiando en México como mercado y como sitio de manufactura.