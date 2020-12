Porsche regresará a las 24 Horas de Le Mans en 2023

Es oficial, la marca de Stuttgart va a competir en las 24 Horas de Le Mans en 2023 con un bólido que actualmente está en fase de diseño y competirá en la categoría LMDh.

Porsche regresará a las 24 horas de Le Mans

La categoría LMDh recibirá a la marca más ganadora en la historia de Le Mans para 2023, luego de que Porsche reinicie su programa de carreras de resistencia y lance un nuevo híbrido.

¿Qué es LMDh?

Le Mans Daytona hybrid son autos elegibles para competir tanto en el Mundial de Resistencia del WEC como en el campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, esta fusión es papel esencial para que las armadoras decidan incorporarse y no escoger una u otra duplicando presupuestos. Para 2023 la FIA pondrá un tope presupuestario para toda la serie, a fin de que la competencia sea más pareja y gane el mejor equipo y no el que más recursos tiene.

¿Qué esperar de este vehículo?

La marca no ha mencionado más detalles, pero mínimo podemos adelantar que la regulación para esta categoría es que el bólido no supere los mil 30 kg, y además debe ser propulsado por un motor híbrido a gasolina y electricidad que no entregue más de 680 hp.

Porsche ya ha desarrollado trenes motrices de este estilo, por lo que podrá optar por un bóxer 6, un V4 o un V6. También se oficializa que Bosch y Williams proporcionarán parte del hardware y software. Las regulaciones también dictan el ancho, la longitud, la distancia entre ejes, la carga aerodinámica y la resistencia del automóvil. Las opciones de personalización para la parte inferior de la carrocería son limitadas, pero se anima a los fabricantes a crear la parte superior de la carrocería de su elección.

"La nueva categoría LMDh nos permite luchar por las victorias generales con un sistema híbrido en los clásicos de Le Mans, Daytona y Sebring sin romper el banco. El proyecto es extremadamente atractivo para Porsche. Las carreras de resistencia son parte del ADN de nuestra marca". Oliver Blume, en un comunicado, CEO.