Por qué NO debes de bajar las llantas de tu auto antes de salir a carretera

Hay muchos mitos alrededor de los autos. Sin embargo, a pesar de los años, las personas siguen creyendo que son ciertos. ¿Un ejemplo? Bajar las llantas antes de salir a carretera.

Las razones de quienes lo creen son variadas. ¿Por ejemplo? Las llantas se inflan con el calor y la fricción. O qué tal que corren riesgo de reventarse si están muy infladas.

Una de las más comunes es que el bajar la presión ligeramente ayuda a tener más tracción. Pero ¿qué dicen los expertos?

Evidentemente, no es lo mismo una situación de tráfico urbano, que salir a carretera, donde se manejan otras velocidades y ritmo de manejo.

A pesar de ello, no se recomienda puesto que, no sólo se perdería tracción, ¡sino la estabilidad del vehículo!

Con información de Ford, bajar la presión resultaría en un desgaste desequilibrado. Esto ocasionaría que algunas partes de la llanta rocen el pavimento en los laterales.

También provocaría un aumento de la resistencia al rodamiento. Esto se traduce en mayor consumo de combustible. Por ello, siempre una de las recomendaciones para ahorrar gasolina es traer las llantas bien infladas.

¿Es cierto que las llantas se inflan de más en carretera? Los conductores bajan las llantas por el temor a que se revienten por el sobrecalentamiento.

Sin embargo, el bajar las llantas no es la solución. No sólo no ayuda, sino que podría aumentar la fricción, incrementar su temperatura e, irónicamente, ¡la probabilidad de reventarse!

¿A cuánto deben inflarse?

Cada auto es distinto, motivo por el cual debe revisarse en la puerta del conductor o en el manual del propietario.

Otro punto importante es verificar el peso máximo de carga que puede soportar el auto. Por último, recuerda revisar la banda de rodamiento, así como si las llantas tienen pinchazos, chipotes o grietas.

Ahora ya lo sabes, si sales a carretera, ¡no bajes la presión de tus llantas!

