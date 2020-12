Escuchar estas canciones en el auto podrían convertirte en psicópata

De acuerdo a un estudio reciente, se comprobó que las personas que escuchan las siguientes canciones dentro del auto o en su casa tienen tendencia a convertirse en psicópatas.

De acuerdo a una investigación de la Universidad de Nueva York, se dio a conocer que los psicópatas tienden a tener gustos musicales similares que a su vez detonan los problemas mentales y agresividad.

Canciones que escuchan los psicópatas mientras conducen

No es la música clásica ni la satánica, tampoco el pop ni el reggaetón, son canciones en específico que coinciden con ciertos toques musicales sin ser del mismo género.

Esto se descubrió después de que algunos investigadores estudiaran a 200 jóvenes de distintos grupos étnicos y niveles socioeconómicos que a su vez tuvieran complicaciones con su personalidad. Todos ellos fueron evaluados bajo la escala de psicopatía Levenson Self-Report.

Después de una larga investigación y de analizar los resultados, se confirmó que gran parte de las personas del estudio escuchan canciones como: No Diggity de Blackstreet y Lose Yourself de Eminem, mientras las que no tienen tendencias psicopáticas fueron My Sharona de The Knack y Titanium de Sia.

Por otro lado, según Björn Vickhoff, Científico del estudio, explicó que cantar ayuda a las personas a mejorar su respiración en cualquier situación.

Esto quiere decir, que la ansiedad generada por la rutina diaria y las horas de tráfico, podrían ser erradicadas si la mayor parte del trayecto cantáramos nuestras canciones favoritas, pero ¡cuidado! no escuches las anteriores.

