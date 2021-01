Metro de Moscú contrata a las primeras mujeres conductoras tras su prohibición en distintas profesiones

En diversos países, los derechos a las mujeres han ido ganando terreno, aunque esto no significa que no falte aún un camino por recorrer. Pero, en el caso de países como Rusia, las mujeres no podían ejercer ciertas profesiones, hasta ahora.

Las imágenes de las primeras mujeres conductoras del metro de Moscú en la historia moderna han circulado con fuerza en todo el mundo.

Esto es porque, anteriormente, el gobierno les prohibía ejercer esta labor, entre muchas otras, por ser "perjudiciales para la salud de la mujer".

Pero ahora, pueden ser operadoras del metro gracias a este cambio de legislación que permitió que esta profesión fuera eliminado del registro gubernamental de trabajos perjudiciales.

Con información de Guardian, la noticia se dio a conocer a través de un comunicado del sistema de transporte de Moscú. Ésta se encarga de supervisar la red del metro.

Allí, destacaba que "las primeras mujeres conductoras de trenes eléctricos en la historia moderna comenzaron a trabajar para el metro de Moscú".

🚇 Este 3 de enero mujeres conductoras regresaron al #metro de Moscú! Después de la revisión de la legislación de la época sovietica esa profesión ya no se considera "peligrosa", un gran avance hacia la #igualdad de género 💪 pic.twitter.com/MtIPhNvyHg — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) January 3, 2021

Prohibición

La prohibición comenzó en el año 2000, cuando se realizó el registro que le prohibía a las mujeres trabajar en 456 profesiones. ¿Por ejemplo? Minería y metalurgia, conductor de autobús, marinero, paracaidista, mecánico de automóviles y fabricante de instrumentos de viento.

A pesar de no ser bien recibida, pasaron 20 años para que un decreto del Ministerio de Trabajo redujera el número de profesiones exclusivamente masculinas.

Realizado en septiembre del año pasado, el número de empleos prohibidos pasó de 456 a aproximadamente 100.

¿Por qué era peligroso para la salud únicamente de las mujeres?

Tal como destaca el portal, el tren fue construido en la era soviética como una obra maestra comunista, e históricamente fueron operados por hombres.

Según declararon, el riesgo para las mujeres era el permanecer bajo tierra durante largos períodos. Sin embargo, irónicamente, las mujeres sí eran empleados en el metro, pero para otras funciones. Por ejemplo, como limpiadoras, cajeras y monitores de escaleras mecánicas.

¿Qué los hizo cambiar de opinión? El departamento de transporte de Moscú se lo atribuyó a la automatización de los procesos mecánicos. Es decir, ya no estaba "asociada con un esfuerzo físico pesado".

¿Qué te parece?

