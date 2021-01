¿Qué hacer si mi auto se ha quedado sin aceite y cómo detectarlo?

Lo mejor es prevenir que lamentar. Pero, si por alguna razón se te pasó revisar el aceite y, peor aún, tu auto opera con menos de lo indicado, te decimos qué hacer y cuáles son las consecuencias.

Primero lo primero. ¿Cómo saber que tu auto se ha quedado sin aceite? Esto es indispensable saberlo puesto que, entre antes se detecte, mejor.

Debido a que el aceite es un lubricante, al no tener el nivel adecuado podrías escuchar la fricción de metales en el propulsor. Otra alerta auditiva es un cambio en el sonido al cambiar de velocidad.

Dos señales muy evidentes son un humo con olor a quemado y manchas en el pavimento. La luz del tablero también podría encenderse.

¿Por qué puede pasar esto? Evidentemente, por falta de revisión y mantenimiento. Otra causa es que presente una fuga.

Si no ha sido ninguna de las interiores, probablemente no usaste el aceite indicado. A su vez, los daños pueden presentarse si el aceite no se ha cambiado.

Por ello, es importante seguir las instrucciones del manual del propietario del fabricante, tal como se indican.

Tal como señalan los expertos de Ford, no todos los motores funcionan con el mismo aceite, por lo que debes verificar el recomendado para tu auto.

¿Qué le puede pasar a mi auto?

Tu auto puede sufrir daños. Primeramente, es un lubricante de los componentes, lo cual reduce la fricción entre los elementos en movimiento.

Tal es el caso de los pistones, el árbol de levas, el cigüeñal y engranes, por mencionar algunos. Sin este líquido, la fricción los calienta, lo cual puede descomponerlos y hasta provocar deformaciones.

Otras consecuencias sería un aumento en la temperatura y fallas en el propulsor. ¿La razón? El aceite también tiene otras funciones.

¿Por ejemplo? Inhibe la corrosión, disipa el calor y, aunque no lo creas, hasta puede mejorar el rendimiento de combustible

¿Qué hacer?

Lo mejor es no mover el coche. ¡Así es! La recomendación es no arriesgarte a que el motor sufra una avería o desgaste mayor.

Por ello, debes llamar a una grúa inmediatamente. Los daños pueden suceder en cuestión de minutos, por lo que ni siquiera debes arriesgarte a llevarlo al taller o a la gasolinera, "aunque esté cerca".

Si fue tu caso, seguramente ya sabes que es una reparación costosa, dependiendo el nivel de daño. Por ello, así como le pones gasolina a tu auto, debes ser consistente en la revisión del aceite.

¿Cuál ha sido tu experiencia?

