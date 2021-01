Car of the Year 2021 se realizará el 1 de marzo y Cupra Formentor es uno de los finalistas

En el primer trimestre del año, se lleva a cabo la entrega del premio ‘Car of the Year 2021’, el cual es otorgado por un jurado de 60 periodistas de 23 países europeos. Este reconocimiento consta en elegir al mejor auto lanzado al mercado en Europa.

A pesar de que la entrega no se realizará de forma presencial por la pandemia, esto no significa que no se llevará a cabo. Por el contrario, será el próximo 1 de marzo que se anunciará al ganador en la edición de este año.

Cupra Formentor

Uno de los aspectos más relevantes de la nominación de Formentor es que, nada más y nada menos, es el primer vehículo diseñado y desarrollado en exclusiva por Cupra, marca nacida en 2018. Sin embargo, otros modelos también incluye a Ateca y León.

¿Cuáles son sus cualidades? Combina las ventajas de un auto de altas prestaciones con las cualidades de un SUV y ofrece siete sistemas de propulsión diferentes, incluidas dos versiones híbridas enchufables.

Adicionalmente, cuenta con lo último en conectividad y los más avanzados sistemas de seguridad.

En palabras de Wayne Griffiths, presidente de Cupra:

“La nominación del Cupra Formentor como finalista en el premio ‘Car of the Year’ de este año es un reconocimiento al intenso trabajo y dedicación de todo el equipo que forma parte de la marca.

El Cupra Formentor, nuestro primer modelo diseñado y desarrollado para Cupra, es rompedor: una propuesta única en el mercado que ayuda a que la marca sea más visible y deseable. Con el Cupra Formentor, nos unimos a un nuevo segmento en crecimiento en toda Europa”.

Continúa con: