Razones por las que un conductor no debe llevar a familiares tóxicos en el auto

Así como hay malas amistades o noviazgos, también existen familiares tóxicos que afectan tu vida e incluso tu manera de conducir provocando alteraciones en tu manera de reaccionar, estrés y accidentes viales por el ambiente que crean al interior del auto.

No necesariamente necesitan decirte cosas malas, basta con su actitud negativa para que te contagien de su mal humor o vibra para que te sientas incómodo e inseguro.

Al momento en que detectes que tu estado de ánimo cambia en cuanto se suben familiares tóxicos al auto, te recomendamos tomar tus medidas de seguridad a pesar de que sea tu madre, padre, hermano o tío.

Familiares tóxicos, los peores copilotos

No cabe duda que el manejo y una buena conducción de los autos es una obra de arte, no solo basta con prender el auto y saber arrancar, va mucho más que eso.

Las habilidades al volante y la destreza de cada chofer se da de una manera progresiva y con mucha práctica, sin embargo la vibra de los copilotos es de vital importancia para que los conductores permanezcan en calma y relajados frente al volante.

Para evitar distracciones, estrés e inseguridad, detecta a los familiares tóxicos que te piden un ride o “aventón” para que te alejes de ellos sin importar la conexión que tengan, tu seguridad y la de ellos está de por medio.

Te critican constantemente

No hay nada peor que ir con una persona que vaya en el auto constantemente criticando tu manera de conducir. Una cosa es que te hagan ver los horrores de una manera sutil y otra que te pongan nervioso por todo lo que haces.

Van enojados todo el tiempo

Ya sea que vayan enojados contigo o con la vida, esta vibra afecta demasiado al conductor. Se ha comprobado que más de una persona que vive dentro un núcleo familiar está catalogado como de los familiares tóxicos que no deben subirse a tu auto.

No respetan si estás cómodo con la música o el aire

Si tu copiloto no respeta o no le importa tu sentir en cuanto a la música o el aire acondicionado, entonces tendrás que solucionar pronto esta situación. El conductor debe sentirse en perfecta armonía.

Te hacen dar demasiadas vueltas

Los familiares tóxicos que van en tu auto, te harán dar demasiadas vueltas y van a creer que tienes la obligación de llevarlos y traerlos.

No te agradecen el favor

Este punto se relaciona mucho con el anterior. Los copilotos tóxicos no saben agradecer los favores, todo lo contrario. Evita subirlos a tu auto si no aprecian o no te hacen sentir cómodo.

Te puede interesar: Todo lo que tienes que saber de la caja de cambios de doble embrague de Porsche (PDK)