General Motors México cumple 15 años de apoyar FIRST, un programa de desarrollo y mentoría para los ingenieros del futuro. For Inspiration and Recognition of Science and Technology, es un programa y competencia que promueve la creatividad y el desarrollo de los futuros ingenieros de las universidades mexicanas.

FIRST 2021 "Game Changers, presentado por Star Wars: Force for Change"

Arrancó el pasado 9 de enero y en ella participarán 78 equipos mexicanos, de los cuales 12 contarán con el apoyo de GM con mentoría y aportación de kits de partes. Esos equipos pertenecen a la UP, el CBT 4 Tocula, PrepaTec Eugenio Garza Lagüera, Tec Milenio Campus Toluca y los Campus Toluca, San Luis Potosí, León, Toluca, Saltillo, Santa Fe, Irapuato, Ciudad de México y Estado de México.

Durante este tiempo hemos sido testigos del crecimiento personal y profesional de los equipos y estamos orgullosos de seguir contribuyendo con proyectos que motivan a los jóvenes mexicanos a formarse en carreras STEM. El reto de este año implica un formato totalmente virtual, pero estamos seguros de que los estudiantes alcanzarán excelentes resultados, les deseamos mucho éxito a todos. David Rojas, Director de Ingeniería de GM de México.

¿De qué se trata?

Game Design Challenge. Los equipos deberán diseñar su propio juego usando elementos reales, virtuales o ambos.

Innovation Challenge. Los equipos identificarán un problema mundial, relacionado con el tema de la temporada, y deberán diseñar una solución, armar un desarrollo de negocio y argumentarlo para competir frente a otros equipos, con la posibilidad de ser 1 de los 20 finalistas invitados a FIRST Global Innovation Awards.

INFINITE RECHARGESM at Home. Invita a los equipos a participar de dos formas: “Judged Awards”, en donde los equipos describirán las cualidades técnicas de sus robots compartiendo la información a los jueces de manera remota, compitiendo por los premios tradicionales; y en “Skills Competition”, los equipos demostrarán lo que sus robots pueden hacer basado en el reto de habilidades del juego del 2020 INFINITE RECHARGE.

GM apoya a FIRST desde hace 15 años como parte del pilar de Educación de Calidad de la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de GM México. Busca fomentar y fortalecer la educación de la ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería STEM (siglas en inglés).

Más información: FIRST.