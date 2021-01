Esto fue lo mejor en tecnología del automóvil en el CES 2021

El Consumer Electronics Show (CES) 2021, el evento de tecnología que cada año se lleva a cabo en Las Vegas, se realizó, por primera vez, en formato totalmente digital, con casi 2 mil expositores que lanzaron innovaciones.

Esto lo convirtió en el mayor evento de la industria de tecnología digital de la historia. Allí estuvieron presentes desde empresas emergentes hasta gigantes tecnológicos, con más de 100 horas de conferencias magistrales de líderes mundiales de la industria.

Esto abarcó desde innovaciones para el hogar y el entretenimiento, los avances en 5G, tecnología de vehículos, inteligencia artificial y salud digital.

Como era de esperarse, el sector automotriz abordó distintos temas, desde tecnologías de conducción autónoma, vehículos eléctricos, experiencias dentro del auto, entre otras novedades. A continuación, te hacemos un recuento de lo sucedido.

Mercedes-Benz

Presentó su nueva pantalla MBUX Hyperscreen. No es cualquier pantalla: es, al mismo tiempo, el cerebro y el sistema nervioso del automóvil. Además de estar conectada a todos los componentes del vehículo y comunicarse con ellos, ofrece un nuevo nivel de experiencia y personalización.

Es la más grande en un Mercedes y la más inteligente. Con un ancho de 141 centímetros, fusiona tres pantallas separadas debajo de la superficie, aunque pareciera que se trata de una sola pantalla.

Destaca el principio denominado “capa cero”, que permite una interacción superinteligente con el usuario. No hay necesidad de desplazarse, ni de buscar ni navegar. Por el contrario, las funciones te encontrarán a ti. Por otro lado, el copiloto tiene su propia pantalla para ayudar al conductor con la navegación, música, entre otras acciones.

También presentó el Mercedes Travel Knowledge, función de MBUX que permite tener acceso a información sobre edificios, ciudades, restaurantes o cualquier punto de interés, función que también estará disponible en el nuevo Clase S.

General Motors

Mary Barra, CEO de la compañía, lideró el recorrido por todas las áreas de innovación bajo la campaña Everybody In, con la finalidad de compartir su visión de Cero Accidentes, Cero Emisiones y Cero Congestionamientos.

Así, GM planea 30 autos eléctricos para finales de 2025. Una de las bases para que esto sea posible, es el desempeño y la flexibilidad de la plataforma Ultium, capaz de ofrecer hasta 450 millas de autonomía (alrededor de 724 km) con una carga completa.

Además de mostrar los nuevos lanzamientos, como GMC Hummer EV y Cadillac Lyric, mostró un adelanto del Cadillac Celestiq EV, que destaca por un techo inteligente de vidrio electrocrómico y, en cuanto al Chevrolet Bolt EUV 2022, éste será presentado próximamente, integrando el sistema de asistencia de manos libres, Super Cruise.

Si algo sorprendió fue el concepto de vehículo sin conductor de Cadillac, enfocado en la experiencia de viaje y el confort de los pasajeros. Y, por si fuera poco, también mostró el concepto de vtol de Cadillac, o auto volador, el cual es eléctrico, sin emisiones, autónomo y con materiales Premium.

Otras novedades fueron la plataforma de servicio al cliente Ultifi, que ofrecerá una nueva experiencia de compra, servicios y actualizaciones, así como a la aplicación On Star Guardian App.

Finalmente, compartió un nuevo negocio denominado BrightDrop que tiene el objetivo de que las empresas de entrega y logística puedan mover mercancías de manera más eficiente, reduciendo costo, mientras está alineado a la sostenibilidad. Esto incluye su asociación con FedEx Express.

FCA

FCA construyó un mundo virtual en el que los visitantes pueden conocer 12 modelos de sus marcas Jeep, Dodge, Chrysler, Fiat y Alfa Romeo en 3D, con la opción de rotar el auto por dentro y por fuera, ver videos, acceder a vistas 360 y conocer todos los detalles de sus tecnologías.

BMW

Bimmer aprovechó para mostrar una vista previa de lo que será el próximo capítulo de su pantalla y sistema operativo BMW iDrive, el cual ofrece una interacción intuitiva y natural con el automóvil, siendo ahora más emocional y personal.

BMW

Como se cumplen 20 años desde que debutó la primera generación de este sistema, decidió recapitular de una forma muy entretenida para dejar entrever la evolución entre el primer sistema y el nuevo que será presentado más adelante.

¿Cómo lo hicieron? Haciendo un pequeño video tipo cortometraje donde un BMW Serie 7 de 2001, modelo en el que se estrenó este sistema, tiene una discusión con el BMW iX, que saldrá al mercado este año y que integra la nueva generación del sistema operativo y de pantalla por primera vez.

Otros videos de bimmer muestran cómo personas influyentes de tecnología tienen una conversación, casi humana, con el nuevo sistema iDrive. Podían asignarle un nombre y enseñarle nuevas cosas que aprende rápidamente.

Audi

La marca de los aros aprovechó el evento, no para hablar de software o tecnologías enfocadas a la experiencia del auto, sino para exponer su nuevo Gran Turismo eléctrico, el Audi RS e-tron GT Prototype. Tras una épica entrada en un auto de carreras, el piloto de Fórmula E, Lucas di Grassi, se alistó para probar el GT en pista.

Así, con toda la emoción que sintió el piloto de Audi, los espectadores lo acompañamos durante su prueba de noche. Posteriormente, tuvo una plática con los expertos en ingeniería y diseño.

¿Qué dijo al respecto? Destacó que no hay auto de combustión que pueda alcanzar ese nivel de precisión y torque, y que, aunque un auto tenga suficiente potencia para acelerar, no tiene caso si no puedes controlarlo.

Los expertos explicaron que el concepto que tenían para este auto de alto rendimiento era un vehículo de conducción controlada, precisa y sin esfuerzo, así como de dinámica ligera. Con un diseño dramático y tridimensional, así como sonidos que retoman aspectos del pasado, con un tinte futurista, este GT eléctrico abre un nuevo capítulo en la estrategia de Audi.

Otras novedades

Indy Autonomous Challenge

Indy Autonomous Challenge

Por otro lado, para los aficionados de las carreras, se presentó el Indy Autonomous Challenge, el cual presentará el primer auto de carreras autónomo del mundo en el Indianapolis Motor Speedway. ¡Así es! Una carrera de vehículos sin conductor.

30 equipos y más de 500 estudiantes universitarios trabajan en la creación de software que busca impulsar esta tecnología. Si bien el auto será para todos un Dallara IL-15 modificado, el auto ganador será el primero en cruzar la línea de meta, cuyo premio consiste en un millón de dólares.

Mobileye

Se encuentra desarrollando un vehículo sin conductor para que pueda funcionar en cualquier parte del mundo, tal es el caso de los robotaxis, vehículos disponibles bajo demanda.

Además de compartir detalles de sus tecnologías y desarrollos, incluyendo cámaras, radares y LiDar para la creación de mapas de carreteras de alta definición y precisión, compartió cómo lograron resolver el reto de la seguridad y de la capacidad de decisión de una máquina a cargo de la conducción, incluyendo el definir qué significa ser cuidadoso al manejar. Difícil, ¿cierto?

Sono Motors

Presentó su auto solar Sion, con más de 248 células solares perfectamente integradas en el cuerpo del automóvil solar. De esta manera, puede cargar su batería durante el día a través de la energía del sol.

En Alemania, por ejemplo, se pueden generar hasta 35 kilómetros de autonomía adicional por día puramente con energía solar, dependiendo de las condiciones meteorológicas. De la misma manera, puede cargarse como un vehículo eléctrico convencional.

Panasonic

Panasonic Energy of North America está haciendo realidad la visión de vehículos eléctricos asequibles al producir las baterías más seguras y de la más alta calidad del mundo.

Compartió el progreso de la tecnología de baterías, desde la evolución de las celdas cilíndricas de los vehículos eléctricos hasta la producción de la batería automotriz de mayor densidad de energía del mundo y su hoja de ruta sin el uso de cobalto.

¿El objetivo? Ofrecer Escuche soluciones más rentables, sostenibles y ecológicas para vehículos eléctricos.

¿Cuál te sorprendió más? Adicionalmente, hubieron muchas mesas de análisis con respecto a la 5G, inteligencia artificial, vehículos autónomos y las experiencias dentro del auto.

#elfuturodelautoeshoy

