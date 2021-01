¿Cómo conducir en motocicleta o automóvil cuando hay tormenta con granizo?

Seguramente has visto en las noticias que, cuando cae una tormenta con granizo, los accidentes son bastante comunes. Las motos se derrapan, los autos también pierden tracción y, en ambos casos, se reduce significativamente a visibilidad.

Si bien lo ideal es buscar refugio y esperar a que pase la tormenta, en muchas ocasiones habrá que conducir un poco más antes de resguardarse.

Así quedó la Autopista México Cuernavaca después de la granizada de ésta tarde. . . Vía: @VigilanteCDMX.pic.twitter.com/KC3RIbA3pd — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 17, 2021

Conducir un auto con granizo

El conducir con granizo, de alguna forma, podría exponer tu auto a daños considerables. A su vez, la poca visibilidad y el suelo resbaladizo no sólo provocan que no puedas avanzar con seguridad, sino que no puedas ver si un auto se aproxima, lo que te vulnera también a un accidente por parte de otro vehículo.

Sea como sea, debes evitar bajarte del vehículo y buscar un lugar seguro donde detenerte. Especialmente, donde no estés en un punto ciego de alguien. A su vez, evita quedarte detenido en cualquier carril o cerca de uno.

¿La razón? Debes procurar alejarte lo más posible de las ventanas laterales.

A su vez, es preferible que la tormenta golpee principalmente el parabrisas delantero que cualquier otra ventana. Esto es porque está diseñado para soportar mayores impactos, por lo que es más resistente.

Incluso, si consideras que el granizo es muy grande y la tormenta muy violenta, es aconsejable cubrir tu cara y cabeza con una chamarra u abrigo, por si alguno de los vidrios se rompen.

De alguna manera, las indicaciones son similares a las de una tormenta con lluvia: encender las intermitentes y reducir la velocidad considerablemente.

Guardar mayor distancia de lo habitual

Uno de los principales errores es no exagerar en la distancia que se mantiene con el vehículo de enfrente. Para que te des una idea, debe ser hasta tres veces mayor de la habitual.

La velocidad también se tiene que reducir dramáticamente, aún más que con lluvia. El motivo es que el impacto del granizo puede ser equiparable al de un objeto lanzado como proyectil.

Así las cosas en la México

Cuernavaca. Vía: @venceslav.pic.twitter.com/NYRigygeXw — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 17, 2021

Andar en moto con granizo

Muchos motociclistas expertos están acostumbrados a revisar el clima antes de salir a rodar. Sin embargo, esto no elimina el riesgo de una tormenta imprevista.

En el caso de las motos, una de las claves para conducir con seguridad es que las llantas estén en buenas condiciones. Esto le ayudará a sortear mejor la pérdida de tracción.

Cuando se trata de lluvia, la clave está en acelerar lentamente, frenar con más distancia, reducir la velocidad y conducir con mayor suavidad.

Sin embargo, con granizo el panorama podría complicarse. Especialmente, por el impacto en la persona y daños en la moto, la poca visibilidad y el ser salpicado por el paso de los autos.

De la misma manera, puede ser riesgoso si el agua o el granizo suben de nivel y si hay árboles o cables cerca.

Se recomienda buscar un lugar seguro de resguardo, anticipando la forma de conducir imprevista de otros vehículos.

Si ves que se nubla el cielo…

Si ya estás viendo signos de tormenta, lo mejor es verificar los pronósticos meteorológicos y buscar resguardo por varias razones.

No sólo podrías ser golpeado por el granizo, sino que podrías terminar muy mojado e incluso helado, más en temporada invernal.

En caso de que la tormenta sea muy severa y comience a hacerse de noche, lo mejor es solicitar ayuda y salir de ahí en coche.

Lo mejor es la prevención

Así como debes verificar que tus neumáticos no estén gastados, debes llevar contigo el equipo apropiado. ¿Por ejemplo?

Cargar con equipo de alta visibilidad para que otros vehículos puedan verte a través de la tormenta. De la misma manera, si lo tuyo es la rodada, te aconsejamos revisar el pronóstico meteorológico previamente como hábito.

¿Cuál ha sido tu experiencia?

Continúa con: