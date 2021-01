BMW M 100% eléctrico será presentado este año, se trata de la división de performance de la marca que, hasta el momento, no ha lanzado un eléctrico.

Markus Flasch, presidente de la junta de BMW M lo ha confirmado, sin mencionar fecha oficial. De acuerdo a algunos reportes se menciona que el primer M eléctrico echará mano del i4, pero no hay nada claro. Podríamos pensar en un Mi4 para ser lanzado en los siguientes meses, pero no hay confirmación de si se llamará o no así.

Adicional a ello los rumores apuntan a que el poder proviene de un par de motores eléctricos que liberarían algo así como 500 hp en combinación. Pronto escucharemos más noticias de esta división de alto desempeño.